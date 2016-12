30/06/14 - Les dépenses de santé ont recommencé à augmenter, après avoir stagné, voire reculé, dans de nombreux pays de l'OCDE pendant la crise, mais à un rythme qui reste bien inférieur au taux avant la crise, notamment en Europe, selon les Statistiques de l’OCDE sur la santé 2014.





En Europe, les dépenses de santé ont continué de reculer en 2012 en Grèce, en Italie, au Portugal et en Espagne, ainsi qu’en République Tchèque et en Hongrie. En Grèce, elles étaient en 2012, en termes réels, inférieures de 25 % à leur niveau de 2009, principalement en raison des coupes dans les dépenses publiques.



Dans d’autres régions du monde en revanche, le Chili et le Mexique ont enregistré une forte hausse de leurs dépenses de santé en 2012, de respectivement 6,5 % et 8,5 %, en grande partie liée à la poursuite des efforts en vue d’assurer une couverture d’assurance-maladie universelle et l’accès de tous aux soins. Les dépenses de santé en Corée ont continué de progresser à un taux annuel de 6 % depuis 2009, notamment en raison de la hausse des dépenses privées.





Aux États-Unis, les dépenses de santé se sont accrues de 2,1 % en 2012, soit plus que la moyenne de l’OCDE, mais à des niveaux similaires à ceux de 2010 et 2011.



En 2012, les dépenses de santé représentaient 9,3 % du PIB en moyenne dans les pays de l’OCDE. Elles ont peu évolué par rapport à 2011 (9,2 %) mais ont augmenté par rapport à leur niveau d’avant la crise, qui s’établissait à 8,6 %.



La baisse des dépenses de produits pharmaceutiques se poursuit



Alors que les dépenses liées aux hôpitaux et aux soins ambulatoires ont progressé dans de nombreux pays en 2012, près de deux tiers des pays de l’OCDE enregistrent un recul en termes réels de leurs dépenses de produits pharmaceutiques depuis 2009. Ces réductions s’expliquent par des baisses de prix, souvent dues à des négociations avec les fabricants, et par l’essor des médicaments génériques, qui résulte de l’expiration des brevets sur de nombreux médicaments vendus en grande quantité et à des coûts élevés, ainsi que des mesures prises pour encourager l’usage de médicaments génériques moins chers.



Entre 2008 et 2012, la part de marché des génériques a augmenté en moyenne de 20 %, pour atteindre 24 % des dépenses totales de produits pharmaceutiques en moyenne. La hausse a été particulièrement importante en Espagne (+100 %), en France (+60 %), au Danemark (+44 %) et au Royaume-Uni (+28 %).

Progression annuelle des dépenses de médicaments, en termes réels

Source : Statistiques de l’OCDE sur la santé 2014





Ces tendances récentes font partie des données présentées dans les Statistiques de l’OCDE sur la santé 2014, source de statistiques comparables la plus exhaustive sur la santé et les systèmes de santé de l’ensemble des 34 pays membres de l’OCDE. Cette base de données interactive, qui va de 1960 à 2013, peut être utilisée pour mener des analyses comparatives sur l’état de santé des populations, les facteurs de risque pour la santé, les ressources et l’usage des services de santé, ainsi que les dépenses et le financement de la santé.



Des notes détaillées pour les 34 pays membres sont accessibles à l’adresse suivante : www.oecd.org/sante/basedonnees. Vous trouverez également sur ce site Internet un fichier Excel présentant 50 indicateurs clés.



Les Statistiques de l’OCDE sur la santé 2014 sont disponibles sur le portail OECD.Stat, qui réunit l’ensemble des bases de données de l’OCDE.





Pour plus d’informations, veuillez contacter Francesca Colombo (tél. : + 33 1 45 24 93 60), Gaétan Lafortune (tél. : +33 1 45 24 92 67) ou David Morgan (tél. : +33 1 45 24 76 09) à la Division de la santé de l’OCDE.