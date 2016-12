30/10/2013 - Selon un nouveau rapport de l'OCDE préparé en coopération avec la Commission européenne et fondé sur des travaux antérieurs de l’Organisation mondiale de la santé, un dépistage plus précoce et un traitement plus efficace du cancer pourraient réduire d’un tiers environ le taux de mortalité lié à cette maladie, ce qui permettrait de sauver la vie de près d’un million de personnes dans les pays développés chaque année.

Le rapport Cancer Care: assuring quality to improve survival montre que les taux de mortalité ont légèrement diminué ces 20 dernières années dans la plupart des pays de l'OCDE, à l’exception de la Grèce, du Portugal et de l’Estonie. Néanmoins, 7.6 millions de personnes meurent encore chaque année du cancer à travers le monde, et ce chiffre pourrait atteindre plus de 13 millions en 2030.

Dans les pays de l'OCDE, 2.4 millions de personnes meurent chaque année du cancer. Le rapport indique que l’amélioration des normes en matière de soins, la réduction des délais d’attente et l’allocation plus efficace des ressources pourraient sauver de nombreuses vies.

Les chances de survie après le diagnostic d’un cancer varient considérablement d’un pays à l’autre. Dans les pays d’Europe centrale et de l’Est, les résultats obtenus sont toujours inférieurs à ceux qu’enregistrent des pays comme l’Islande, la Corée et le Japon, où les taux de survie sont plus élevés.

Pour lutter contre le cancer, le rapport recommande aux pays d’adopter les mesures suivantes :

Allouer des ressources adaptées à la prise en charge du cancer – Les dépenses par habitant consacrées à la prise en charge du cancer sont comprises entre 32 USD par an en Turquie et plus de 400 USD par an aux États-Unis. Par rapport au total des dépenses de santé, la proportion de dépenses allouées au cancer s’établit entre 3 et 7 %. Les ressources doivent être mieux utilisées : les soins onéreux ne sont pas nécessairement les plus efficaces. Les pays doivent prendre les mesures adaptées pour mieux utiliser les ressources en personnel et équipements, afin de diagnostiquer et traiter le cancer de manière efficace et équitable.

Garantir un accès rapide à des soins de qualité – Un diagnostic et un traitement précoces sont primordiaux. Les patients doivent pouvoir accéder rapidement à des soins de qualité, avec des délais d’attente réduits au minimum pour la consultation de spécialistes.

Améliorer en permanence les services en renforçant la gouvernance de la prise en charge du cancer – La gouvernance doit s’appuyer sur un plan national efficace de lutte contre le cancer. Ce type de plan contribue à focaliser l’attention des pouvoirs publics et de l’opinion sur les performances des systèmes de prise en charge du cancer et sur leurs résultats, à attirer des ressources supplémentaires et à orienter le débat vers les sujets difficiles comme l’allocation des ressources.

Suivre et comparer les performances au moyen de données de meilleure qualité – Les pays doivent élaborer des systèmes d’information fiables pour suivre les résultats, les coûts et la qualité de la prise en charge du cancer. La diffusion des données auprès du public, l’analyse comparative et les incitations financières ou organisationnelles à l’amélioration de la qualité peuvent aussi contribuer à homogénéiser les soins et à garantir une amélioration permanente de leur qualité et de leurs résultats.

Des notes par pays sont disponibles pour l'Allemagne, le Canada, la Corée, le Japon, et la République tchèque.

Lire le rapport en ligne (en anglais). Vous êtes invités à inclure ce lien dans vos articles sur l’Étude.

Pour de plus amples informations sur le rapport et sur les travaux de l'OCDE consacrés au cancer, consulter le site http://www.oecd.org/health/hcqi-cancer-care.htm.