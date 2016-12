25/06/14 - Renforcer les soins de santé primaires et les programmes de prévention contribuerait à lutter contre la prévalence croissante du diabète et d’autres maladies chroniques en République tchèque, selon un nouveau rapport de l’OCDE.



L’examen que l’OCDE consacre aux soins de santé de la République tchèque, OECD Health Care Quality Review of Czech Republic, souligne que ce pays est le seul de l’OCDE où le taux de tabagisme augmente. La consommation quotidienne de tabac chez les adultes a augmenté de 5 % entre 2000 et 2011, alors qu’elle a diminué de 21 % en moyenne dans la zone OCDE sur la même période.



La prévalence du diabète est d’environ 8 % en République tchèque, soit plus que la moyenne de l’OCDE (6,9 %). Le taux d’obésité des adultes est passé de 14 % en 2000 à 21 % en 2011, contre 17,2 % en moyenne dans la zone OCDE. La situation est également préoccupante chez les jeunes Tchèques de 15 ans : ils étaient 15 % à s’estimer en surpoids ou obèses en 2011, contre 9 % en 2000.



La République tchèque affiche également l’un des pires taux de mortalité pour cause de maladie cardiaque et d’accident vasculaire cérébral (AVC) : le taux de mortalité suite à une maladie cardiaque est de 260,4 décès pour 100 000 habitants – plus du double de la moyenne de l’OCDE (115,2) – tandis que pour les AVC, il est de 106,4 pour 100 000 habitants, contre 69,1 en moyenne dans la zone OCDE.



Des progrès ont cependant été réalisés. La République tchèque a ainsi divisé par plus de deux son taux de mortalité lié à une crise cardiaque, en passant de 15,7 % en 2001 à 6,8 % en 2011, ce qui constitue l’une des baisses les plus spectaculaires de la zone OCDE. La prévalence des maladies cardiaques chroniques chez les patients atteints d’un diabète de type 2 a reculé, de 40 % en 2001 à moins de 30 % en 2008. Les taux d’hospitalisation pour cause d’asthme et de bronchopneumopathie chronique obstrusive sont également inférieurs à la moyenne de l’OCDE.



Francesca Colombo, qui dirige par intérim la Division de la santé à l’OCDE, juge préoccupante l’ampleur des maladies chroniques : « Le fait que le taux d’obésité soit plus élevé que la moyenne de l’OCDE et en augmentation est très inquiétant », déclare-t-elle, avant d’ajouter : « La République tchèque doit mettre davantage l’accent sur les programmes de prévention des maladies. Il convient également d’accorder plus d’attention au dépistage précoce, afin que les patients reçoivent des traitements tôt. Non seulement ces mesures améliorent la santé de la population, mais elles peuvent aussi permettre de sauver des vies et d’éviter des parcours de soins très coûteux. »



Mme Colombo estime qu’une stratégie éventuelle pourrait être d’inciter les médecins généralistes à jouer un rôle moteur dans la gestion des patients atteints de diabète avec complications.



La République tchèque doit également encourager le dépistage du cancer. À peine plus de la moitié des femmes de 20 à 69 ans font des examens de dépistage du cancer du col de l’utérus, contre 59,6 % en moyenne dans la zone OCDE. L’incidence du cancer du col est stable, avec 1000 nouveaux cas par an, ce qui laisse à penser qu’il faut améliorer le taux de participation au dépistage.



La République tchèque a lancé un programme de dépistage de la tension artérielle, du cholestérol et d’autres facteurs de risque cardiovasculaire, mais le rapport coût-efficacité de ce programme reste encore à évaluer.



Le rapport de l’OCDE indique également que le mécanisme actuel d’agrément obligatoire unique des hôpitaux est risqué pour la qualité et la sûreté du système de santé. Il serait souhaitable d’assurer une surveillance continue des hôpitaux afin de les inciter à respecter des normes de niveau élevé. L’ensemble des services de santé devraient participer à un dispositif national de notification des incidents préjudiciables, mais seuls 20 % des hôpitaux sont concernés actuellement.



La faiblesse du système national de collecte des données constitue un obstacle à l’amélioration de la qualité. Une méthode de collecte plus sophistiquée permettrait une évaluation plus transparente du système de santé et aiderait les responsables de l’action publique à recenser les défaillances du système afin d’améliorer la qualité des services.



Le rapport de l’OCDE recommande également les mesures suivantes :

Établir un registre national des patients atteints de diabète de type 2 et continuer à étoffer les registres existants consacrés au diabète de type 1 et au diabète gestationnel ;





Encourager l’utilisation systématique de dossiers médicaux électroniques dans les établissements de soins de santé primaires et à l’hôpital ;





Préciser les rôles et responsabilités du ministère de la Santé, des autorités régionales, des caisses d’assurance-maladie et des autres parties prenantes ;





Veiller à ce que les associations de patients puissent s’exprimer de manière indépendante et contribuer à la réforme des services de santé et au suivi de leur qualité.



Les examens menés par l’OCDE sur la qualité des services de santé portent sur ce qui fonctionne ou non au niveau des pays, comparent leurs efforts et fournissent des conseils sur les réformes propres à améliorer la qualité des services de santé. Les examens par pays seront suivis d’un rapport de synthèse finale sur les leçons tirées et les pratiques efficaces utiles à tous les pays.

