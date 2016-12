Cependant, les maladies cardiovasculaires (MCV) n’en demeurent pas moins la principale cause de décès dans ces pays, où l’obésité et le diabète progressent et, avec eux, le nombre de personnes susceptibles de développer une maladie cardiovasculaire : les pays de l’OCDE comptent à peu près 85 millions de diabétiques, soit environ 7 % des 20-79 ans. Ce chiffre devrait grimper de 27 % pour atteindre 108 millions d’ici à 2030, ce qui représente 23 millions de patients supplémentaires présentant des besoins plus importants en matière de soins et des risques de complications plus élevés. Les taux d’obésité sont eux aussi en hausse et ce problème touche une personne sur cinq dans les pays de l’OCDE. La probabilité de mourir d’un AVC ou d’une crise cardiaque varie considérablement entre les pays : elle est de moins de 200 pour 100 000 habitants par an au Japon, en France, en Corée et en Israël, et de plus de 500 dans des pays d’Europe centrale et orientale comme la République slovaque, la Hongrie, l’Estonie et la République tchèque.