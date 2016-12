21/05/2014 - L’amélioration du dispositif de soins primaires et de la coordination des services de santé aiderait la Norvège à répondre à l’évolution des besoins de son système de santé, compte tenu du vieillissement de la population et du raccourcissement des séjours à l’hôpital, selon un nouveau rapport de l’OCDE.



D’après le rapport de l’OCDE, Health Care Quality Review of Norway, le système de santé norvégien est l’un des plus performants au monde et dépasse systématiquement la plupart de ceux des autres pays de l’OCDE sur les indicateurs des services hospitaliers. Avec des dépenses de santé s’élevant à 9.4 % du PIB, la Norvège est également l’un des pays membres qui dépense le plus pour la santé de ses habitants.



Le taux de mortalité pour cause de maladie cardiaque est de 5.3 pour 100 patients hospitalisés, c’est-à-dire bien en-dessous de la moyenne de 8.5 de la zone OCDE. Les décès à l’hôpital qui surviennent dans les trente jours suivant l’admission pour cause de crise cardiaque (infarctus aigu du myocarde) sont relativement peu fréquents en Norvège, à 4.5% contre 7.9 % en moyenne dans les autres pays membres.



Cependant, la part des personnes âgées de plus de 80 ans devrait atteindre 9 % d’ici 2050, ce qui entraînera une progression des maladies chroniques telles que le diabète, les pathologies cardiaques et le cancer.



Pour faire face à ces défis, plusieurs réformes ont été lancées, comme par exemple la Réforme de coordination récente, qui vont dans la bonne direction selon le rapport, même s’il reste encore des efforts à fournir. Une meilleure coordination entre tous les niveaux de l’administration et les diverses composantes du secteur de la santé, permettrait d’améliorer la qualité des services.



Des progrès peuvent être obtenus en adoptant des dossiers cliniques électroniques, que les professionnels de la santé pourraient consulter à la fois au niveau des soins primaires et à l’hôpital. L’attribution d’un coordinateur des soins permettrait de s’assurer que les patients bénéficient de soins de suivi adaptés après leur hospitalisation.



Il serait souhaitable d’inclure les médecins généralistes dans les incitations financières prévues pour les autres professionnels de la santé au titre de la Réforme de coordination de 2012. Dans ce cadre, des sanctions financières sont prévues pour inciter les services de santé municipaux à jouer un plus grand rôle, mais ces mesures ne s’appliquent pas aux généralistes, qui sont pourtant au cœur du dispositif de soins primaires. Les généralistes sont peu incités à assumer une plus grande part de la charge des soins en Norvège ou à tendre vers l’excellence.



Le rapport de l’OCDE recommande également les mesures suivantes aux autorités norvégiennes :





Élaborer des normes de qualité minimales, en particulier pour les nouvelles unités de soins primaires (Distriktsmedisinsk senter ou Sykestue) ;





Mettre en place un système d’agrément des hôpitaux ;





Surveiller de plus près la qualité des soins apportés aux personnes atteintes de troubles psychiques légers à modérés – cela pourrait passer par un renforcement du rôle des généralistes sur la base d’un dispositif de formation et de soutien ;





Améliorer le recueil et la diffusion des données, et y inclure les soins primaires ;





Utiliser les données relatives aux résultats dans le cadre d’accords contractuels annuels avec les services de santé. Cela pourrait être lié à des versements spécifiques, afin d’inscrire la qualité des soins dans les mécanismes de gouvernance ;





Déployer plus d’efforts pour soutenir les groupes de patients qui encouragent la participation des patients aux décisions concernant leurs traitements.





Les journalistes peuvent consulter les conclusions et recommandations principales ainsi que l’ensemble du rapport à l’adresse suivante : www.oecd.org/health/qualityreviews. Pour de plus amples informations sur Health Care Quality Review of Norway, prendre contact avec Mark Pearson (tél. : + 33 1 45 24 92 69), Francesca Colombo (tél. : + 33 1 45 24 93 60) ou Emily Hewlett (tel. + 33 1 45 24 75 10) à la Division Santé de l’OCDE.



Les examens menés par l’OCDE sur la qualité des services de santé portent sur ce qui fonctionne ou non au niveau des pays, comparent leurs efforts et fournissent des conseils sur les réformes propres à améliorer la qualité des services de santé. Les examens par pays seront suivis d’un rapport de synthèse final sur les leçons tirées et les pratiques efficaces utiles à tous les pays.

Documents connexes