14/10/2012 - L’Examen de l’OCDE sur la qualité des soins de santé en Israël met en évidence l’excellence de l’offre de soins primaires en Israël et recommande aux autorités israéliennes de mettre dorénavant l’accent sur les soins hospitaliers, afin de les hisser au plus haut niveau de qualité à l’échelle internationale.

Alors que la plupart des pays de l'OCDE doivent faire face à l’augmentation des coûts des soins de santé, Israël est parvenu à maintenir un contrôle strict sur les dépenses de santé, qui s’élèvent à 8 % environ du PIB, ce qui correspond au huitième taux le plus bas du classement des pays de l’OCDE, tout en continuant de proposer une couverture universelle et des soins primaires de grande qualité.

Les centres de soins de proximité et leurs équipes médicales permettent aux patients d’avoir accès à une vaste gamme de spécialités dans un seul et même lieu, ce qui contribue à éviter les hospitalisations coûteuses. Ainsi, bien que la proportion de patients atteints de diabète soit la même en Israël que dans nombre d’autres pays de l'OCDE (6.5 % de la population adulte), le pays se distingue par le deuxième taux d’hospitalisation le plus bas pour cause de mauvais suivi du diabète.

Les centres de soins doivent respecter les indicateurs de qualité du programme relatif aux soins de proximité, qui évalue les résultats enregistrés à l’aune de 35 mesures clés. Contrairement au Royaume-Uni, à l’Australie ou à la France qui proposent des incitations financières aux prestataires afin d’atteindre des objectifs de performance, le système de santé d’Israël soutient les centres de soins en mettant au jour leurs déficiences et en leur indiquant les moyens d’y remédier.

En revanche, les informations relatives à la qualité des soins dispensés dans le cadre hospitalier sont insuffisantes et aucun suivi n’a été mis en place à l’échelle du système pour améliorer la qualité des soins hospitaliers. De surcroît, il existe un manque de coordination entre les soins primaires et les soins hospitaliers, en l’absence de système de données électroniques commun permettant de suivre et de partager les informations relatives aux patients.

L’Examen de l’OCDE sur la qualité des soins de santé en Israël met également en avant les disparités qui persistent dans le pays au niveau des résultats en matière de santé et de l’accès aux soins. Ainsi, les Juifs nés en Israël qui résident dans les centres urbains et ceux qui sont en mesure de faire face aux dépenses croissantes laissées à la charge des patients bénéficient de meilleurs soins et d’une espérance de vie plus longue que les immigrés, les Arabes et les populations pauvres.

Les pressions que subit le système de santé devraient continuer de s’accentuer à mesure que les professionnels de santé immigrés de Russie après l’effondrement de l’Union soviétique atteignent l’âge de la retraite, que les jeunes médecins choisissent de se spécialiser, que la population vieillit et que le taux de maladies chroniques augmente. Pour aider les pouvoirs publics israéliens à mener les réformes nécessaires afin de préparer le système de santé de demain, l'OCDE préconise dans son examen :

d’améliorer les soins hospitaliers en mettant en place un programme de contrôle de la qualité et en contraignant les hôpitaux à élaborer leurs propres programmes d’amélioration de la qualité de leurs services ;

de renforcer la coordination des soins, notamment au moyen de transferts électroniques des dossiers médicaux des patients

d’accentuer les efforts actuels de lutte contre les inégalités en déployant des programmes ciblés sur les catégories de populations défavorisées, en formant les médecins et le personnel soignant aux pratiques compatibles avec les différentes cultures, en limitant la hausse des dépenses laissées à la charge des patients et en garantissant l’accès aux soins aux populations du nord et du sud du pays ;

d’optimiser les services de soins primaires en augmentant le nombre de maladies chroniques couvertes au moyen d’un suivi des données et en incitant les médecins plus jeunes à travailler dans ce secteur.

Pour de plus amples informations sur l’Examen de l’OCDE sur la qualité des soins de santé en Israël, veuillez contacter Mark Pearson, Division de la santé de l'OCDE, à l’adresse Mark.Pearson@oecd.org ou par téléphone : + 33 1 45 24 92 69 ; Francesca Colombo (francesca.colombo@oecd.org, tél. : + 33 1 45 24 93 60) ou Ankit Kumar (ankit.kumar@oecd.org, tél. : + 33 1 45 24 83 70).

Les examens de l'OCDE sur la qualité des soins de santé (www.oecd.org/health/qualityreviews) ont pour objectif de déterminer les points forts et les points faibles des systèmes de soins dans les différents pays, en procédant à une analyse comparative des efforts consentis dans ce domaine et en fournissant des conseils sur les réformes à mener pour améliorer la qualité des soins. Le troisième rapport de cette série, consacré au Danemark, sera publié au début de l’année 2013. Les examens par pays seront suivis d’un rapport de synthèse final sur les enseignements et pratiques exemplaires applicables à l’ensemble des pays.

