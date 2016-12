27/05/14 – La majorité des habitants des pays de l’OCDE sont en surpoids ou obèses. Cette épidémie a des conséquences économiques et sociales dramatiques car elle expose un nombre croissant de personnes à des affections chroniques telles que le diabète, les maladies cardiaques ou le cancer.





Il ressort des données et analyses récentes de l’OCDE que les niveaux d’obésité ont continué de croître dans la plupart des pays au cours des cinq dernières années, mais à un rythme plus lent qu’auparavant. Ils ont été assez stables en Angleterre, en Corée, aux États-Unis et en Italie, mais ils ont augmenté de 2 à 3 % en Australie, au Canada, en Espagne, en France, au Mexique et en Suisse.





Évolution de l’obésité dans certains pays de l’OCDE



>> Téléchargez les données en format Excel (en anglais)

En moyenne, dans les pays de l’OCDE, un enfant sur cinq est en surpoids, mais le taux est supérieur et atteint un sur trois dans des pays tels que la Grèce, l’Italie, la Slovénie ou les États-Unis. Pourtant, la majorité des pays a réussi à stabiliser ou même à réduire légèrement les taux d’obésité des enfants plutôt que ceux des adultes.





Les données de l’OCDE montrent que l’obésité est aussi liée aux inégalités, surtout chez les femmes. La crise économique a contraint les familles à dépenser moins pour la nourriture, mais les ménages pauvres se sont aussi tournés vers des aliments à faible valeur nutritive et très riches en calories. Toutefois, dans les pays où les niveaux d’obésité sont très élevés, comme au Mexique ou aux États-Unis, les personnes ayant une certaine instruction sont aujourd’hui aussi exposées à ce problème que celles qui ont fait moins d’études.





Michele Cecchini, spécialiste de la santé à l’OCDE, présentera les nouvelles données lors d’un discours d’ouverture qu’il prononcera devant le Congrès européen sur l’Obésité, qui se tiendra demain à Sofia, en Bulgarie. “La crise économique peut avoir contribué à faire encore davantage progresser l’obésité mais, dans la plupart des pays, les pouvoirs publics doivent intensifier leurs efforts pour enrayer la montée de ce phénomène ”, a déclaré M. Cecchini.





Le rapport de 8 pages intitulé Obesity Update, des notes par pays, et les données au format Excel en anglais peuvent être consultés à l'adresse : http://www.oecd.org/health/obesity-update.htm.







Une visualisation de données est disponible à l'adresse suivante : www.compareyourcountry.org/obesity

Sélectionnez le pays de votre choix en cliquant sur le bouton « +partager » et intégrez cette application sur votre site Internet.





