21/11/2013 - Dans un pays de l’OCDE sur trois, les dépenses totales de santé ont baissé entre 2009 et 2011, et les pays les plus touchés par la crise sont les principaux concernés. La tendance s’inverse donc brutalement après les fortes hausses observées dans les années précédant la crise, selon un nouveau rapport de l’OCDE.

D’après la publication de l’OCDE Panorama de la santé 2013, il est essentiel dans ce contexte que les pays rendent leurs systèmes de santé plus productifs, plus efficients et plus abordables.

Les dépenses par habitant ont baissé dans 11 pays de l’OCDE sur 33 entre 2009 et 2011. Elles ont notamment reculé de 11.1 % en Grèce et de 6.6 % en Irlande. Dans d’autres pays, leur progression s’est considérablement ralentie. C’est par exemple le cas du Canada (0.8 %) et des États-Unis (1.3 %).

Les seuls pays dans lesquels le taux de croissance des dépenses de santé s’est accéléré depuis 2009 par rapport à la décennie précédente sont Israël et le Japon. Les dépenses de santé de la Corée ont continué d’augmenter de plus de 6 % par an depuis 2009, mais à un rythme ralenti par rapport aux années précédentes.

Les pays se sont efforcés de réduire leurs dépenses par une baisse du prix des biens médicaux, notamment des produits pharmaceutiques, et par des restrictions budgétaires et des réductions de salaires dans le secteur hospitalier.



Variation des dépenses de santé par habitant, en termes réels, 2000-2011 (ou année la plus proche)





Plus des trois quarts des pays de l’OCDE ont fait état d’une baisse en valeur réelle des dépenses consacrées aux programmes de prévention en 2011 par rapport à 2010, et dans la moitié des pays, le niveau des dépenses était inférieur à celui de 2008.

La réduction des dépenses consacrées aux programmes de prévention contre l’obésité, le tabagisme ou la consommation d’alcool qui présentent un bon rapport coût/efficacité est alarmante, souligne le rapport. Les avantages budgétaires à court terme de ces réductions seront probablement minimes au regard de leurs conséquences à long terme pour la santé publique et les dépenses.

L’accès aux soins pâtit également d’une diminution de l’offre de services de santé et de l’évolution du mode de financement qui a vu une part plus importante des dépenses de santé laissée à la charge des patients. Après des années d’amélioration, les délais d’attente pour certaines opérations au Portugal, en Espagne, en Angleterre et en Irlande se sont allongés.

Dans l’ensemble des pays de l’OCDE, les groupes à faible revenu sont les plus touchés et sont susceptibles de renoncer à des soins dont ils ont besoin (médicaments, suivi des maladies chroniques, par exemple), estime l’OCDE. Cette situation peut avoir des conséquences sanitaires et économiques de long terme sur les personnes les plus vulnérables de la société.

Dans d’autres domaines, les effets de la crise sur la santé publique sont plus contrastés : le taux de suicide a certes augmenté au début de la crise, mais il s’est stabilisé depuis. La mortalité routière a quant à elle baissé, probablement parce qu’en temps de crise, il y a moins de voitures sur les routes et donc moins d’accidents. La consommation d’alcool et de tabac a également reculé dans de nombreux pays.

Du Panorama de la santé 2013, il ressort également que :

Pour la première fois, l’espérance de vie moyenne a dépassé 80 ans dans l’ensemble des pays de l’OCDE en 2011, soit dix ans de plus qu’en 1970, une tendance qui ne semble pas se démentir. Ce sont les Suisses, les Japonais et les Italiens qui ont la plus longue espérance de vie de tous les pays Membres.

Les maladies chroniques telles que le diabète et la démence se répandent. En 2011 dans la zone OCDE, près de 7 % des 20-79 ans – soit plus de 85 millions de personnes – souffraient de diabète. Le taux d’obésité étant élevé et souvent en hausse dans les pays développés, il est probable que ce pourcentage augmentera dans les années qui viennent.

La part de marché des médicaments génériques a beaucoup augmenté au cours des dix dernières années dans de nombreux pays. Cependant, les génériques représentent toujours moins de 25 % du marché au Luxembourg, en Italie, en Irlande, en Suisse, au Japon et en France, contre environ 75 % en Allemagne et au Royaume-Uni.

La part des dépenses de santé restant à la charge des patients crée des obstacles à l’accès aux soins dans certains pays. Dans les pays de l’OCDE, 20 % en moyenne des dépenses de santé sont pris en charge directement par les patients, dans des proportions qui vont de moins de 10 % aux Pays-Bas et en France à plus de 35 % au Chili, en Corée et au Mexique.

Dans l’ensemble des pays Membres, plus de 15 % des personnes de 50 ans et plus s’occupent d’un parent ou d’un ami dépendant, et la plupart de ces aidants bénévoles sont des femmes.

