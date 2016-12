L’étude Comment va la vie ? montre que le bien-être subjectif s’est détérioré dans les pays les plus affectés par la crise. Entre 2007 et 2012, ce sentiment de satisfaction à l’égard de la vie a chuté en moyenne de plus de 20% en Grèce, de 12% en Espagne et de 10% en Italie. Pourtant des augmentations modérées sont à noter pour l’Allemagne, Israël, le Mexique, la Russie et la Suède. L’étude révèle également que les citoyens des pays de la zone euro les plus éprouvés ont perdu confiance dans leurs gouvernements et leurs institutions. Dans ces pays, la proportion de personnes qui déclarent avoir confiance dans les pouvoirs publics a chuté de 10 points de pourcentage entre 2008 et 2012. Dans la zone OCDE, moins de la moitié des personnes interrogées déclarent avoir confiance dans leur gouvernement, soit le plus bas niveau enregistré depuis 2006.