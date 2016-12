MESSAGES CLÉS Le présent document propose de nouvelles projections relatives aux dépenses publiques de soins de santé et de soins de longue durée dans les pays de l’OCDE et les BRIICS (Brésil, Russie, Inde, Indonésie, Chine et Afrique du Sud). En dépit du caractère incertain des projections, elles laissent présager une hausse rapide de ces dépenses au cours des 50 prochaines années. Représentant 6 % environ du PIB actuellement, les dépenses publiques de soins de santé et de soins de longue durée devraient atteindre au total 9.5 % du PIB en 2060 dans les pays de l’OCDE dans un scénario de maîtrise des coûts, en supposant que les mesures mises en oeuvre aient des effets plus radicaux que par le passé pour contenir quelque peu la hausse de ces dépenses. Dans un scénario d’accroissement des coûts, qui ne prévoit aucun renforcement de l’action des pouvoirs publics, les dépenses pourraient atteindre 14 % du PIB. Les hausses prévues sont encore plus fortes pour certains BRIICS, les dépenses passant en moyenne de 2.5 % actuellement à 5.3 % et 9.8 % du PIB, en fonction du scénario.