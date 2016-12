16/04/2013 - L’administration centrale ainsi que les régions danoises mènent l’effort engagé au niveau international afin de réformer les systèmes hospitaliers : il s’agit d’améliorer la qualité et la sécurité des soins en regroupant les spécialistes dans de grands hôpitaux et en fermant les plus petits établissements.

Le Danemark a également été pionnier dans la constitution de registres sur lesquels sont notés les soins reçus par les patients dans les divers services de santé et il s’est doté, par ailleurs, d’un système sophistiqué d’agrément des hôpitaux qui donne de bons résultats. Le taux de survie à 30 jours des patients admis à l’hôpital après une crise cardiaque (infarctus aigu du myocarde) est le plus bas parmi les pays de l’OCDE (2,3 décès pour 100 patients contre une moyenne de 5,4 pour l’ensemble de la zone de l’OCDE) et le taux de décès à 30 jours des patients admis à l’hôpital après un accident vasculaire cérébral (2.6 décès pour 100 patients) est inférieur de moitié à ce qu’il est en moyenne dans la zone de l’OCDE.

Le pays devrait maintenant s’attacher en priorité à moderniser son secteur des soins primaires, pour faire face à l’augmentation de la demande de soins chroniques et à la réduction du secteur hospitalier, selon le nouvel examen que l’OCDE vient de consacrer aux soins de santé au Danemark, "Health Care Quality Review of Denmark".

Une réduction du nombre d’hôpitaux signifie que davantage de patients relèveront d’une prise en charge de proximité, et cela d’autant plus que la demande liée au vieillissement de la population est en forte augmentation. De meilleurs soins de santé primaires permettront aussi de réduire le taux élevé d’hospitalisation pour des infections telles qu’un diabète mal stabilisé et d’autres infections chroniques.

La continuité des soins est un problème spécifique. Actuellement, les dossiers cliniques ne sont pas largement mis en commun entre les services de soins primaires et les établissements de soins secondaires et de longue durée. Les professionnels de santé pourraient davantage travailler en équipe et les médecins pourraient, quant à eux, se décharger sur d’autres professionnels de certaines tâches moins qualifiées pour se concentrer sur les besoins de santé complexes des patients. Dans cette optique, le Danemark pourrait s’inspirer des innovations réalisées dans ce domaine par l’Angleterre, l’Australie et Israël.

Aussi, dans son examen consacré au Danemark, "Health Care Quality Review of Denmark", l’OCDE formule les recommandations suivantes :

suivre la performance des effectifs médicaux dans les hôpitaux, en établissant un lien avec l’amélioration des services et en mettant en place un nouveau programme de développement professionnel ;

développer en profondeur l’interconnexion des données entre le secteur des soins primaires et les autres secteurs des soins de santé, et élaborer des lignes directrices et des normes cliniques pour la prise en charge des patients souffrant d’infections chroniques multiples ;

observer l’impact des réformes des hôpitaux sur l’accès des patients aux soins hospitaliers sur un plan géographique et réfléchir à des mécanismes innovants de participation à la dépense pour encourager les comportements sains et encourager la prévention.

Les journalistes peuvent se reporter aux principales conclusions et recommandations du rapport à l’adresse www.oecd.org/health/qualityreviews. Le rapport sera disponible dans son intégralité le 30 avril 2013 à la même adresse.

Pour de plus amples informations sur le rapport de l’OCDE, Health Care Quality Review of Denmark, veuillez prendre contact avec Mark Pearson, à la Division santé de l’OCDE : Mark.Pearson@oecd.org ou tél. : + 33 1 4524 9269 ; Francesca Colombo : francesca.colombo@oecd.org, tél. : + 33 1 45 24 93 60 ; ou Ian Forde : ian.forde@oecd.org, tél : + 33 1 45 24 81 24).

Les examens réalisés par l’OCDE sur la qualité des soins dans différents pays (www.oecd.org/health/qualityreviews) s’efforcent de faire apparaître ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas dans les systèmes de santé, procédant dès lors à une évaluation comparative des efforts déployés et communiquant des avis sur les réformes susceptibles d’améliorer la qualité des soins. Le quatrième rapport, consacré à la Turquie, sera publié en juin 2013. Après les examens par pays, suivra un rapport de synthèse final présentant les enseignements et les bonnes pratiques susceptibles d’intéresser tous les gouvernements.

Documents connexes