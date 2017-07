La base de données en ligne Statistiques de l'OCDE sur la santé 2017 vient de paraître le 30 juin. La base de données sur la santé représente la source statistique la plus vaste pour comparer les systèmes de santé des pays de l'OCDE. Cet outil essentiel permet de réaliser des analyses comparatives et de tirer des enseignements des comparaisons des divers systèmes de santé à l'échelle internationale. Tous les datasets ont été mis à jour dans la version de juin, à l'exception du Marché Pharmaceutique et des Indicateurs sur la Qualité des Soins de Santé, qui paraîtront en novembre 2017.



Accéder à la base de donnés en ligne 2017 Besoin d'aide? Lire le mini guide pour créer des tableaux sur OECD.Stat (en anglais)

ACCÈS DIRECT AUX DATASETS EN LIGNE SUR OECD.STAT

Données Fréquemment Demandées

‌ Une sélection d'indicateurs clés en Excel, extraits de la base de données en ligne, mise à jour le 30 juin 2017

Sources et Méthodologie Liste des indicateurs



‌ Accéder aux Définitions, Sources et Méthodes, publiées dans OECD.Stat mais à partir d'un seul document (en anglais) ‌‌ La liste complète des indicateurs disponibles dans la base de données en ligne, en français et en anglais

Comment obtenir cette base de données



La base de données Statistiques de l'OCDE sur la santé 2017 est accessible en choisissant parmi les options ci-après :



• La base de données est disponible via OECD.Stat

• Les souscripteurs et lecteurs dans des organismes qui y souscrivent ont le droit d’accéder à la base de données via iLibrary, la bibliothèque en ligne de l'OCDE

• Acheter la base de données via la librairie en ligne de l'OCDE

• Les journalistes peuvent également contacter la division des relations avec les médias : news.contact@oecd.org

