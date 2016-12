06/09/2013 - Aujourd’hui, les chaînes de valeur mondiales (CVM) constituent un aspect essentiel des échanges et des investissements à l’échelon international et ouvrent de nouvelles perspectives sur le plan de la croissance, du développement et de l’emploi, selon un rapport établi conjointement par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED). Pour garantir l’efficacité de la participation aux CVM, il faudra continuer à investir massivement dans la diffusion des technologies et le développement des compétences, soulignent les auteurs de ce rapport.

Intitulé « Implication of Global Value Chains for Trade, Investment, Development and Jobs » et présenté aux chefs d’État et de gouvernement à l’occasion du Sommet du G20 organisé à Saint-Pétersbourg les 5 et 6 septembre 2013, le rapport souligne que la réussite sur les marchés internationaux dépend autant de la capacité à importer des intrants de haute qualité que de la capacité à exporter : les intrants intermédiaires représentent plus de deux tiers des échanges de produits manufacturés et 70 % des échanges de services à l’échelle mondiale. Il est nécessaire d’agir aujourd’hui pour mettre en œuvre un cadre efficace garant d’une croissance solide, durable, équilibrée et inclusive, qui profite à tous les pays.

Le rapport montre à quel point le coût du protectionnisme en matière d’échanges et d’investissement mais aussi les avantages d’une ouverture multilatérale des secteurs de l’agriculture, de l’industrie manufacturière et des services sont, dans un monde de plus en plus interconnecté, bien supérieurs aux prévisions. Les réformes concrètes en faveur de la facilitation des échanges, comme celles qui sont actuellement négociées à l’OMC, offrent un potentiel considérable de réduction du coût des échanges et de renforcement de la capacité des pays de prendre part aux CVM. La facilitation des échanges vise à simplifier l’accès au marché mondial et à se débarrasser des procédures complexes de passage des frontières et des formalités administratives superflues qui alourdissent les coûts, ceux-ci étant en définitive répercutés sur les entreprises, les consommateurs et nos économies. « Les CVM peuvent multiplier les bénéfices de marchés ouverts pour le commerce et l’investissement ; Mais afin que tous les pays puissent en tirer les bénéfices, nous devons promouvoir des politiques structurelles, d’innovation et de gestion de compétences », a déclaré le Secrétaire général de l’OCDE, Angel Gurría. « Une réduction de 1 % seulement du coût des échanges internationaux se traduirait par une hausse du revenu mondial de plus de 40 milliards USD qui reviendraient principalement aux pays en développement », a expliqué M. Gurría (lire le discours complet).

Les politiques ouvertes, transparentes et prévisibles dans les domaines des échanges et de l’investissement doivent être accompagnées d’un éventail de mesures visant à garantir que les bénéfices des CVM profitent au plus grand nombre. Dans certaines économies en développement, surtout les moins développées, il reste beaucoup à faire pour éliminer les obstacles spécifiques qui entravent leur participation efficace aux CVM. Les initiatives d’aide pour le commerce et la facilitation des échanges ont un rôle important à jouer pour soutenir les efforts déployés par ces économies. « Ce rapport a été élaboré pour aider les décideurs à mieux appréhender les opportunités et les défis associés aux chaînes de valeur mondiales. Ces dernières représentent sans aucun doute une dimension cruciale du processus de mondialisation actuel », souligne le Directeur général de l’OMC, Roberto Azevedo.

La suppression des obstacles à la participation aux CVM est payante : selon le rapport, les économies en développement dont la participation aux CVM progresse le plus rapidement affichent un taux de croissance du PIB par habitant supérieur de 2 % à la moyenne. « Les chaînes de production mondiales sont courantes dans de nombreux secteurs où interviennent un nombre croissant de pays en développement. L’un des principaux défis à relever consiste à créer des emplois, à moderniser les technologies et à renforcer les capacités de production afin de maximiser les avantages », indique le Secrétaire général de la CNUCED, Mukhisa Kituyi.

Le nouveau rapport OCDE-OMC-CNUCED avait été commandé par les chefs d’État et de gouvernement du G20 lors du Sommet de Los Cabos en juin 2012, dans le cadre des activités plus vastes menées pour analyser le fonctionnement des CVM et leur influence sur les flux d’échanges et d’investissements, le développement et l’emploi. L’OCDE a accueilli, le 29 mai 2013 à Paris, un séminaire dans le cadre du G20, visant à faire le point sur les CVM.

De plus amples informations sur les travaux consacrés aux chaînes de valeur mondiales sont disponibles sur le site de l’OCDE ici, sur le site de l’OMC ici, et sur le site de la CNUCED ici, et ici.

