Pourquoi investir ensemble ? Les investissements publics représentent non seulement une responsabilité stratégique majeure pour les pouvoirs publics, mais aussi une responsabilité partagée : près des deux tiers de ces investissements sont effectués par des administrations infranationales et les grands projets associent généralement plusieurs niveaux d’administration. Dans un contexte de tensions budgétaires, il est primordial d’améliorer l’efficience et l’efficacité des investissements tout en optimisant leurs effets sur la croissance. Le repérage et l’élimination des points de blocage en matière de gouvernance contrariant toute bonne coordination entre les niveaux d’administration peuvent permettre de faire un grand pas vers la réalisation de cet objectif. Le présent rapport détaille les relations qu’établissent les différents acteurs publics sur le plan vertical, entre les niveaux d’administration, et sur le plan horizontal, entre les secteurs et lesgouvernements locaux. Son objectif est d’aider les décideurs publics à acquérir une compréhension plus exhaustive du fonctionnement de la coordination et des raisons pour lesquelles ce fonctionnement est si souvent défaillant, et de faire connaître les mécanismes qu’ont instaurés les pays pour régir ces relations. Ce faisant, il traite d’une autre condition indispensable à la mise en place de la coordination, à savoir les capacités des administrations. Les acteurs infranationaux, en particulier, doivent disposer des compétences et des ressources adéquates pour s’acquitter de leurs responsabilités et impliquer les parties prenantes des secteurs public et privé et de la société civile. Ce rapport offre aux décideurs une panoplie d’instruments leur permettant d’évaluer leurs besoins en matière de renforcement des capacités. Lire plus sur Investir ensemble : vers une gouvernance multi-niveau plus efficace.