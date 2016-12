L'OCDE accompagne la Tunisie dans la réforme de son cadre pour l'investissement et les projets d'infrastructure

01/03/2013 - L'OCDE, associée à la Banque africaine de développement et à la Société financière internationale, prêtera son concours aux autorités tunisiennes pour la mise en œuvre d'une nouvelle loi régissant les partenariats public-privé (PPP) ainsi que d'un nouveau code de l'investissement qui accroît la transparence, l’ouverture et la prévisibilité du régime de l’investissement.





L'octroi d'un don de 3,85 millions de dollars vient d'être approuvé par le Comité de pilotage du Fonds de transition MENA, créé en octobre 2012 par le G8 dans le cadre du Partenariat de Deauville, afin d’appuyer la réforme de l'économie et de la gouvernance dans les pays arabes en transition.

Ce financement a pour objet d'assister la Tunisie dans la conclusion de partenariats public-privé afin d’améliorer la qualité des services fournis et l'entretien des infrastructures tout en diminuant le poids de l’investissement sur les finances publiques. Il permettra aussi d’aider à la conception et la mise en œuvre de la réforme du climat de l'investissement, à travers la mise en place d’un cadre institutionnel favorable et la définition de stratégies visant à renforcer l'investissement dans les secteurs les plus porteurs de l’économie tunisienne.





Le Fonds financera notamment, au titre de la coopération technique, la création d'une nouvelle unité PPP et la mise en place d'une nouvelle Autorité de l'investissement. L'unité PPP aura pour mission de réaliser, en amont et en aval, la préparation de projets d’infrastructures et de veiller à ce que les PPP assurent une utilisation optimale des ressources. La nouvelle Autorité de l'investissement sera quant à elle chargée de superviser l'élaboration et la mise en œuvre de la politique de l'investissement tout en s’assurant de la bonne coordination entre ministères compétents.





Afin que soient menés à bien de tels projets, l’OCDE mobilisera ses réseaux de praticiens des PPP et de responsables de la politique de l'investissement. Dans le cadre de son soutien aux réformes entreprises par la Tunisie, l’organisation se référera aux Principes de l’OCDE pour la participation du secteur privé aux infrastructures ainsi qu'à la Déclaration de l’OCDE sur l'investissement international et les entreprises multinationales à laquelle la Tunisie a adhéré en mai 2012.





Le Fonds de transition MENA est alimenté par 10 donateurs : l'Arabie saoudite, le Canada, les Émirats arabes unis, les États-Unis, la France, le Japon, le Koweït, le Qatar, le Royaume-Uni et la Russie.





Pour tout commentaire ou pour obtenir davantage de renseignements, les journalistes sont invités à prendre contact avec Karim Dahou, Division de l'investissement de l'OCDE (tél. : +33 1 45 24 19 38).





Des informations plus détaillées sur les travaux que l'OCDE mène en collaboration avec la Tunisie dans le domaine de l'investissement sont accessibles à l'adresse suivante : http://www.oecd.org/fr/daf/inv/politiques-investissement/tunisieexamendepays.htm.

