Déclaration du Secrétaire général concernant les événements survenus au Bangladesh

5/06/2013 - Cet accident vient cruellement rappeler à l’industrie internationale du textile, aux gouvernements et à toutes les autres parties prenantes qu’il faut s’attaquer aux risques avant qu’ils n’aboutissent à des catastrophes comme celle-ci. « L’OCDE soutient l'Accord sur la sécurité incendie et bâtiments au Bangladesh. Renoncer à produire dans ce pays risque de le priver d’un moyen essentiel de sortir de la pauvreté : ce n’est donc pas la solution appropriée. Agir de manière responsable signifie travailler avec les parties prenantes pour garantir la sécurité des travailleurs, améliorer leurs conditions de travail et veiller au respect des droits de l’homme », a déclaré le Secrétaire général de l’OCDE, M. Angel Gurría.





Le Secrétaire général Gurría a écrit au Président du Bangladesh pour l’assurer du soutien total de l'OCDE. Les Principes directeurs de l'OCDE à l’intention des entreprises multinationales sont des normes globales et des recommandations que les 45 pays membres et non membres de l'OCDE adressent aux entreprises afin de favoriser une conduite responsable dans l’exercice de leurs activités mondiales. Les Principes directeurs de l'OCDE invitent les entreprises à respecter les droits de l’homme et les droits du travail, et à agir de manière responsable en identifiant les risques d’incidences négatives découlant de leurs propres activités ou d’activités exercées dans le cadre de leurs chaînes d’approvisionnement, en prenant les mesures que ces risques imposent.





Les Principes directeurs sont relayés par des entités spécialisées, les « Points de contact nationaux », situées dans chaque pays adhérent. La plupart des entreprises qui se fournissent en produits textiles au Bangladesh sont situées dans des pays qui ont adhéré aux Principes directeurs. « Les gouvernements ont demandé à leur Point de contact national d’évaluer les responsabilités de leurs entreprises, mais ce n’est qu’un début. Ces constats doivent être suivis d’une action collective » a indiqué M. Gurría. Les Principes directeurs de l'OCDE, qui reposent sur l’exercice d’une diligence raisonnable fondée sur les risques, ainsi que sur l’engagement de multiples parties prenantes et sur une action ciblée en faveur du développement, ont joué un rôle déterminant dans la résolution de problèmes dans des secteurs comme le commerce des minerais. Dès lors, parallèlement à d’autres initiatives déjà en cours dans l’industrie du textile, leur contribution pourrait s’avérer significative.





La tragédie du Rana Plaza sera abordée de manière prioritaire au cours des discussions à haut niveau qui auront lieu à l’occasion du Forum mondial sur la conduite responsable des entreprises et de la réunion des Points de contact nationaux pour les Principes directeurs de l'OCDE, qui se tiendront à Paris du 24 au 27 juin 2013. A cet effet, le Bangladesh a été invité à se joindre à un large éventail de représentants de gouvernements et de parties prenantes afin d’évoquer les défis auxquels est confrontée l’industrie du textile, coordonner les actions des signataires des Principes directeurs et élaborer des réponses collectives conformément à l’agenda proactif prévu par les Principes directeurs de l'OCDE.

