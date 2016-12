06/09/2013 - Les chefs d'État et de gouvernement du Groupe des Vingt (G20) ont approuvé ce jour une nouvelle initiative mondiale destinée à inciter les investisseurs institutionnels à financer des actifs à long terme, en investissant par exemple dans des projets d'infrastructures ou liés aux énergies renouvelables, afin de renforcer l'économie mondiale et de favoriser une croissance plus durable.

À l'heure actuelle, les organismes de retraite, les assureurs, les organismes de placement collectif et les fonds souverains détiennent plus de 80 000 milliards USD d'actifs. À eux seuls, les organismes de retraite géraient plus de 20 000 milliards USD d'actifs à la fin de l'année 2012, sachant que l'épargne nette collectée par ces organismes dans l'année dépassait 1 000 milliards USD. Or, 1 % seulement de ces actifs était investi dans des projets d'infrastructures, tandis que la fraction consacrée à des projets axés sur l'énergie propre était encore plus modeste.

Le Secrétaire général de l'OCDE, Angel Gurría, a déclaré : « Les retombées de la crise financière ont mis en évidence les limites des sources traditionnelles de financement des investissements à long terme, comme les banques. Les pouvoirs publics cherchent d'autres sources de financement pour soutenir les projets à long terme qui sont essentiels au dynamisme d'une économie. Les investisseurs institutionnels représentent à cet égard un potentiel énorme de soutien au développement dans toute une palette de domaines, tels que les infrastructures, les nouvelles technologies et les petites entreprises. »

Les Principes de haut niveau sur le financement des investissements à long terme par les investisseurs institutionnels, préparés par un Groupe de réflexion composé d'experts de l'OCDE et du G20, établissent un cadre permettant d'encourager les investisseurs institutionnels à placer leurs capitaux dans des actifs à long terme. Ils fixent les conditions préalables nécessaires aux investissements à long terme, telles que des conditions macroéconomiques stables, des orientations claires et transparentes des pouvoirs publics concernant les projets, ainsi que des possibilités de participation du secteur privé aux investissements, offertes par le biais de marchés publics et de partenariats public-privé (PPP). Ces principes portent également sur des axes d'intervention précis, consistant notamment à :

améliorer les mécanismes d'incitation en place de manière à mobiliser davantage d'épargne à long terme ;

renforcer la gouvernance des investisseurs institutionnels, afin qu'ils soient soumis à des mécanismes d'incitation adaptés en vue de l'adoption d'une perspective à long terme et de la gestion d'actifs souvent illiquides ;

veiller à ce que le cadre fiscal et réglementaire tienne compte des spécificités des différents investissements en termes de risque, favorise les stratégies à long terme et réduise les obstacles en place ; et

informer et éduquer les consommateurs sur les avantages de l'épargne à long terme.

Dans le cadre de ses travaux pour le G20, l'OCDE intensifiera par ailleurs ses activités de suivi des investisseurs institutionnels, et procédera à une analyse approfondie de divers mécanismes d'incitation, fondés sur l'action publique et le jeu du marché, favorisant l'investissement à long terme, notamment dans le domaine de l'énergie propre.

