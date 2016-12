La signature, par le Costa Rica, de la Déclaration sur le futur de l'économie Internet et de la Déclaration sur la probité, l'intégrité et la transparence s’est déroulée lors d’une réunion publique qui s’est tenue à San José en présence de la Présidente du pays, Mme Laura Chinchilla, et du Secrétaire général de l’OCDE, M. Angel Gurría. M. Gurría a salué l’adhésion du Costa Rica à ces instruments et a attiré l’attention sur la décision récente du pays de signer la Déclaration de l'OCDE sur l'investissement international et les entreprises multinationales. « Adhérer à ces instruments juridiques importants permet au Costa Rica de combiner ses efforts pour développer l’économie numérique et mettre en œuvre les meilleures pratiques en vigueur pour la conduite des affaires à l’échelon international, » a déclaré M. Gurría. « Il s’agit en outre d’une étape majeure du renforcement des liens noués avec l’OCDE. »





Le Secrétaire général de l'OCDE, M. Angel Gurría, avec la Présidente du Costa Rica, Mme Laura Chinchilla