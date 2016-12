1/7/15 - À l’occasion d’une visite historique du Premier ministre chinois, M. Li Keqiang, à l’OCDE, à Paris, la République populaire de Chine a décidé aujourd’hui de renforcer sa collaboration de longue date avec l’OCDE et de rejoindre le Centre de développement de l’Organisation.





Cette visite, la première effectuée par un chef d’État chinois à l’OCDE, coïncide avec le 20ème anniversaire des relations entre l’OCDE et la Chine, et survient peu de temps avant la présidence chinoise du G20, en 2016.





« Pour la Chine comme pour l’OCDE, le 21ème siècle est synonyme de transformations profondes », a déclaré le Secrétaire général de l’OCDE, M. Angel Gurría. « Les accords signés aujourd’hui témoignent de notre partenariat régulier et de notre désir mutuel de concevoir des politiques meilleures pour une vie meilleure. La présidence du G20 qu’assurera la Chine en 2016 nous donnera une autre occasion de poursuivre ces objectifs, pour le bénéfice de nombreux individus dans le monde entier. » (Lire le discours en anglais)



En présence du Premier ministre, M. Li, le ministre chinois du Commerce, M. Gao Hucheng, responsable de la coordination de la collaboration entre le gouvernement chinois et l’OCDE, et le Secrétaire général, M. Gurría, ont signé une Déclaration de vision à moyen terme et un Programme de travail conjoint pour 2015-2016. Ces documents rappellent l’importance du partenariat entre l’OCDE et la Chine pour trouver des réponses aux défis en constante évolution qui se poseront au cours des années à venir.



Le Programme de travail prévoit un renforcement de la coopération entre la Chine et l’OCDE dans 20 domaines de l’action publique, qui vont de la gestion macroéconomique et des réformes structurelles à la gouvernance publique et la croissance verte. Il a également pour vocation d’aider la Chine à poursuivre l’ouverture de son économie.



1er Juillet 2015 - Visite officielle du Premier ministre chinois, M. Li Keqiang, à l’OCDE.

En tant qu’acteur de premier plan de cette coopération, l’OCDE mettra ses compétences reposant sur des données concrètes, ses méthodes de travail ainsi que son savoir-faire en matière de gouvernance mondiale au service de la Chine lors de la période précédant le Sommet du G20 de 2016 et pendant la présidence de la Chine, en particulier pour rechercher de nouvelles sources de croissance à l’appui d’une économie mondiale plus ouverte et plus inclusive.

Le Programme conjoint de développement des compétences OCDE-Chine, créé sous l’égide des sherpas de l’OCDE et de la Chine auprès du G20, continuera de soutenir la coopération dans ce domaine et a fait l’objet d’un mémorandum d’accord entre le ministre chinois des Affaires étrangères, M. Wang Yi, et le Secrétaire général de l’OCDE, M. Gurría.





Dans le cadre de cette visite officielle, la Chine a également pris la décision importante d’accepter l’invitation à rejoindre le Centre de développement de l’OCDE ; un accord a été signé par le Président du Centre de recherche sur le développement du Conseil d’État chinois, M. Li Wei. Cette adhésion porte à 49 le nombre de membres du Centre, dont 22 non-membres de l’OCDE, tels que l’Afrique du Sud, l’Argentine, le Brésil, l’Inde et l’Indonésie. Le Centre de développement de l’OCDE est une plateforme qui permet à des pays se trouvant à des stades divers de développement d’examiner les politiques qui stimulent la croissance et améliorent les conditions de vie.





Le Premier ministre, M. Li, a prononcé un discours inaugural dans le contexte du Programme spécial de l’OCDE pour les dirigeants. Il était accompagné de ministres et de représentants officiels à haut niveau du gouvernement chinois.





En sa qualité de Partenaire clé de l’OCDE, la Chine – au même titre que l’Afrique du Sud, le Brésil, l’Inde et l’Indonésie - est invitée à participer aux travaux de l’Organisation en vue de sa possible adhésion. En s’employant à instaurer une économie mondiale plus robuste, plus intègre et plus équitable, l’Organisation contribue grandement au progrès socio-économique et aux processus de réforme de pays à des stades divers de développement.





Pour plus d’informations sur la visite du Premier ministre, M. Li, à l’OCDE, veuillez contacter la Division des médias de l’OCDE au +33 1 45 24 97 00. Pour plus d’informations sur les relations entre la Chine et l’OCDE, merci de contacter Vanessa Vallée au +33 6 28 56 06 10.





Pour des informations sur le Centre de Développement de l’OCDE, merci de contacter Bochra Kriout au +33 626 74 04 03.





Pour plus d’informations sur les travaux de l’OCDE avec la Chine, merci de consulter : www.oecd.org/chine et en chinois www.oecdchina.org.