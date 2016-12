Telecharger le texte (pdf) | Acheter une copie papier

Les Ministres des pays de l’OCDE lancent un nouveau cadre destiné à stimuler l’investissement durable - 4 juin 2015 Le Cadre d’action pour l’investissement mobilise l’investissement privé en faveur de la croissance économique et du développement durable, contribuant ainsi au bien-être économique et social des personnes dans le monde. Il vise également à faire avancer la mise en oeuvre des Objectifs du Développement Durable et à contribuer à mobiliser du financement pour le développement en appui de l’agenda post-2015.





Se basant sur des bonnes pratiques internationales, le Cadre propose des lignes directrices dans douze domaines de politiques d’une importance critique pour améliorer la qualité de l’environnement favorable à l’investissement. Il encourage les décisionnaires à poser des questions pertinentes par rapport à leur économie, leurs institutions et la définition de l’action publique en vue de développer un ensemble de politiques effectif, et pour évaluer les progrès réalisés.





Le Cadre, initialement développé en 2006, a été mis à jour en 2014/15 par un groupe de travail international. Cette mise à jour tient compte des retours des nombreux utilisateurs du Cadre aux niveaux national et régional depuis sa création, ainsi que des changements dans le paysage économique mondial.





Le Cadre a été adopté et déclassifié par le Conseil de l’OCDE, le conseil de direction de l’organisation, et accueilli par les ministres lors de leur réunion annuelle à l’OCDE en juin 2015, accompagné d’une recommandation du Conseil pour promouvoir son utilisation par la communauté internationale. L’OCDE et ses partenaires vont continuer à collaborer, et coopérer avec la Banque mondiale, les Nations Unies et d’autres institutions intéressées, et bénéficier de l’implication effective du secteur privé, des syndicats et des organisations de la société civile, pour appuyer l’utilisation et la mise en oeuvre effectifs du Cadre.