Table ronde sur l’impact de la Convention anti-corruption de l’OCDE, 15 ans après son entrée en vigueur

L’impact de la Convention anti corruption de l’OCDE, 15 ans après son entrée en vigueur - Comment pérenniser son influence à l’avenir ? 11 décembre 2013

M. Mark Pieth, qui en a assuré la présidence pendant plus de vingt ans Cette table ronde a été organisée sous l’égide du Groupe de travail de l’OCDE sur la corruption qui représente les 40 États Parties à la Convention de l’OCDE sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales (la Convention anti corruption de l’OCDE) pour rendre hommage à

M. Mark Pieth, qui en a exercé la présidence pendant plus de deux décennies.

Cette table ronde offre aux représentants des pays membres du Groupe de travail, du secteur privé, de la société civile et de la presse, une occasion de réfléchir sur l’impact qu’a eu la Convention, depuis son entrée en vigueur en 1999, sur les priorités mondiales de lutte contre la corruption, ainsi que sur les mesures qu’il conviendrait de prendre pour assurer la pérennité de son influence à l’avenir.