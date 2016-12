Rencontres internationales des autoritiés anti-corruption

Pour une meilleure coopération judiciaire internationale en matière de lutte contre la corruption Mardi 14 juin à 9h15, le Président de la République François Hollande ouvrira les « rencontres internationales des autorités anti-corruption » et rappellera l’engagement de la France en matière de lutte contre la corruption.



Organisées par le ministère de la Justice, les « rencontres internationales des autorités anti-corruption », sous le Haut Patronage de François Hollande, Président de la République française, se dérouleront du mardi 14 au jeudi 16 juin 2016, en coopération avec la Banque mondiale et l’OCDE, et avec le soutien de la Grande-Bretagne.



Ces journées seront clôturées par Jean-Jacques Urvoas, garde des Sceaux, ministre de la Justice, et Jeremy Wright, Procureur général d’Angleterre et du Pays de Galles.



La rencontre de près de 200 participants (autorités judiciaires, enquêteurs, autorités régulatrices) venant de près de 60 pays permettra de promouvoir la coopération judiciaire internationale. En effet, parallèlement aux sessions plénières, les participants pourront rencontrer leurs homologues, échanger sur leurs systèmes respectifs mais également évoquer leurs dossiers communs dans le cadre d'entretiens informels bilatéraux. Télécharger le programme officiel [bilangue] Horaires d'ouverture à la presse Caroline Tourrier est le point de contact pour les journalistes.