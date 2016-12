Publication du rapport du Groupe de travail de l'OCDE sur la corruption en Israël le mercredi 24 juin 2015

22/06/2015 - Le Groupe de travail de l’OCDE sur la corruption publiera son rapport sur les efforts réalisés par Israël pour lutter contre la corruption le mercredi 24 juin à 11h00, heure de Paris.





Les demandes pour recevoir ce rapport par courriel doivent être adressées par voie électronique à Caroline Tourrier de la Division des médias de l’OCDE. Le rapport sera envoyé sous embargo demain, le mardi 23 juin 2015.





Investigation, application de la réglementation et poursuite judiciaire sont les priorités du Groupe de travail de l’OCDE sur la corruption. Faire prendre conscience au public en général et au secteur privé en particulier que la lutte contre la corruption concerne aussi bien la sphère publique que le secteur privé, tenir les sociétés responsables pour leurs actes de corruption à l'étranger, partager l’information au-delà des frontières dans le cadre d’enquêtes transnationales grâce à une entraide judiciaire, et veiller à ce que les sanctions soient, comme le veut la Convention de l'OCDE, « efficaces, proportionnées et dissuasives », sont parmi les points clés soulevés par ce Groupe de travail. Il s’agit également pour les pays membres de ce Groupe de saisir et confisquer les pots-de-vin ainsi que leurs produits.





Plus d’informations sur ces examens sont contenues dans le rapport annuel 2014 du Groupe de travail de l'OCDE sur la corruption (page 23): http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/WGB-AB-AnnRep-2014-EN.pdf (en anglais).





Le dernier examen approfondi sur Israël a été publié en décembre 2009. Pour plus d’information sur Israël et la Convention de l'OCDE sur la lutte contre la corruption, merci de consulter : http://www.oecd.org/fr/daf/anti-corruption/israel-conventiondelocdesurlaluttecontrelacorruption.htm.





Plus d’informations sur le travail de l’OCDE sur la lutte contre la corruption sont disponibles sur : www.oecd.org/fr/corruption/.

