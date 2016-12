Le Groupe de travail de l'OCDE sur la corruption élit son nouveau Président

08/07/2013 - Le Groupe de travail de l'OCDE sur la corruption a désigné M. Drago Kos au poste de Président du Groupe.

M. Kos, de nationalité slovène, rejoint le Groupe de travail de l'OCDE sur la corruption fort d’une solide expérience en tant que spécialiste international de la lutte contre la corruption. Il a en effet exercé pendant huit ans, de 2003 à 2011, les fonctions de Président du Groupe d'Etats contre la corruption du Conseil de l'Europe (GRECO). Il a été également de 2004 à 2010 le premier Président élu de la Commission pour la prévention de la corruption de la République de Slovénie. Il possède une connaissance et une expérience approfondies de la lutte contre les crimes économiques et financiers.

M. Kos dirigera le Groupe dans ses activités de suivi et d’évaluation des lois de mise en application de la Convention sur la lutte contre la corruption chez ses 40 signataires, parmi lesquels les 34 pays membres de l’Organisation auxquels s’ajoutent l’Afrique du Sud, l’Argentine, le Brésil, la Bulgarie, la Colombie et la Russie.

Il succédera au professeur Mark Pieth à la présidence du Groupe de travail le 1er janvier 2014.

Professeur Pieth aura assuré la présidence du Groupe de travail sur la corruption depuis 1990, contribuant à inaugurer au niveau mondial une nouvelle ère de lutte contre la corruption, qui s’est ouverte avec la signature de la Convention sur la lutte contre la corruption de l’OCDE en 1997. Sous sa présidence, les signataires de la Convention ont fait de la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales une infraction pénale et ont conduit trois séries d’examens rigoureux d’évaluation mutuelle aux termes de la Convention. Ces développements ont eut pour effet un accroissement de la coopération entre les signataires pour ce qui est des enquêtes et des poursuites avec plus de 300 individus et entreprises sanctionnés pour corruption d’agents étrangers conformément à des lois nationales et des centaines d’autres faisant l’objet d’une enquête.

« La présidence avisée de Mark et son expertise ont joué un rôle fondamental pour sensibiliser le monde à l’importance de la lutte contre la corruption et les pots-de-vin et faire du Groupe le premier organe de lutte contre la corruption au niveau international. Il laisse derrière lui une emprunte indélébile sur notre travail dans ce domaine et je voudrais le remercier pour son leadership et son dévouement », a déclaré le Secrétaire général de l’OCDE M. Angel Gurría. « Je suis sûr que Drago Kos, fort d’une longue et impressionnante carrière au service de la lutte contre la corruption, saura lui succéder brillamment. »

Pour toute information complémentaire, les journalistes sont invités à contacter Mme Mary Crane-Charef, Coordinateur de la communication au sein de la Division de lutte contre la corruption de l'OCDE, téléphone : +33 1 45 24 97 04.

Pour de plus amples informations sur les travaux de l’OCDE consacrés à la lutte contre la corruption, merci de consulter http://www.oecd.org/fr/daf/anti-corruption/.

Documents connexes