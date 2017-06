Le Costa Rica va adhérer à la Convention anti-corruption de l’OCDE

31/05/2017 - Le Costa Rica a accompli une avancée importante sur la voie de l’adhésion à l’OCDE en menant à son terme le processus d’adhésion à la Convention anti-corruption de l’OCDE. Il deviendra le 23 juillet 2017, soit 60 jours après le dépôt de son instrument d’adhésion, le 43e signataire de la Convention anti-corruption de l’OCDE. Manuel Tovar, Chef de la Délégation du Costa Rica auprès de l’OCDE à Paris, a déposé l’instrument d’adhésion du Costa Rica à la Convention sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales au siège de l’OCDE, à Paris, le 24 mai.

Le Secrétaire général de l’OCDE, Angel Gurría, s’est félicité que le Costa Rica devienne le 43e signataire de la Convention anti-corruption de l’OCDE, ajoutant que cette adhésion envoie aux pouvoirs publics et aux entreprises des pays d’Amérique latine et du reste du monde un signal clair de l’importance qui doit être accordée à la collaboration au service de la lutte contre la corruption dans les transactions commerciales internationales. « Cette étape met également l'accent sur l'engagement du Costa Rica envers les meilleures pratiques et normes de l'OCDE, » a-t-il dit.

Le 29 juillet 2016, l’OCDE a invité le Costa Rica à faire partie de son Groupe de travail sur la corruption et à prendre les dispositions nécessaires pour adhérer à la Convention. Le Costa Rica se soumettra désormais à des examens systématiques de la mise en œuvre de sa législation anti-corruption, le premier de ces examens étant prévu en juin 2017.

La Convention anti-corruption de l’OCDE, entrée en vigueur en 1999, interdit la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales. Grâce à des évaluations des pays et à un suivi approfondi conduit par des pairs, la Convention a vocation à permettre de s’assurer que la lutte contre la corruption est efficace de façon à instaurer des règles du jeu équitables garantissant une concurrence loyale.

En dehors du Costa Rica, les 35 pays membres de l’OCDE ainsi que l’Afrique du Sud, l’Argentine, le Brésil, la Bulgarie, la Colombie, la Lituanie et la Russie sont Parties à la Convention.

Pour de plus amples informations, les journalistes sont invités à prendre contact avec Daisy Pelham de la Division de lutte contre la corruption (tél. : +33 1 45 24 90 81).

Pour plus de renseignements sur les travaux de l’OCDE relatifs à la lutte contre la corruption, veuillez vous rendre à l’adresse suivante : www.oecd.org/corruption.

Documents connexes