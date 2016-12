Lancement du Rapport de l'OCDE sur la corruption transnationale

2 décembre 2014 - Centre de conférences, Paris

‌Le Rapport de l'OCDE sur la corruption transnationale s'appuie sur des affaires de corruption d'agents publics étrangers qui ont été conclues depuis la date de l'entrée en vigueur de la Convention de l'OCDE sur la lutte contre la corruption en 1999. Il s'agit d'une première tentative de quantifier la corruption transnationale.

Le Rapport a été préparé afin d'aider le Groupe de travail de l'OCDE sur la corruption et le Groupe de travail anticorruption du G20 dans leurs efforts pour combattre la corruption transnationale. Son analyse aidera également les gouvernements, les entreprises et la société civile à mieux comprendre et combattre ce crime insidieux.

M. Angel Gurría, Secrétaire général de l'OCDE a lancé ce rapport novateur à Paris le 2 décembre 2014. Le lancement a été suivi d’une table ronde de haut niveau.

Angel Gurría, Secrétaire générale de l'OCDE

Christiane Taubira, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, France

José Carlos Ugaz, Président de Transparency International

Leslie R. Caldwell, Vice-procureur général du ministère américain de la Justice

Brackett B. Denniston III, Senior Vice President, Secretary and General Counsel, General Electric Company

Klaus Moosmayer, Chief Compliance Officer, Siemens AG and Chair of the BIAC Task Force on Anti-Corruption/Bribery

Merril Stevenson, European ‌Business Editor, The Economist