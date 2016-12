La Colombie et le Mexique s’engagent en faveur des normes internationales en matière de fiscalité, de droits de l’homme et d’intégrité dans les affaires

23/05/2012 - La Colombie et le Mexique ont franchi une étape supplémentaire qui leur permettra de bénéficier de la coopération fiscale et de l’échange de renseignements à l’échelle internationale. En effet, la Colombie a signé et le Mexique a déposé son instrument de ratification pour la Convention multilatérale concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale.

Cette Convention, élaborée conjointement par l’OCDE et le Conseil de l’Europe, est l’instrument multilatéral le plus complet régissant la coopération fiscale et l’échange de renseignements. Elle contribue à lutter contre la fraude fiscale internationale et favorise le respect des législations fiscales nationales, tout en préservant les droits des contribuables.

Lors de la cérémonie de signature qui s’est tenue en marge de la réunion annuelle de l’OCDE au niveau des Ministres, le Secrétaire général Angel Gurría a félicité les ministres des Finances de Colombie et du Mexique et a déclaré : « Vous avez pris une initiative décisive pour renforcer la coopération mondiale et nous sommes impatients de travailler avec vous afin d’optimiser, pour vous mêmes et pour la communauté internationale au sens large, les avantages qui en découlent ».

La Colombie a également souscrit à trois autres instruments fondamentaux de l’OCDE. En adhérant à la Recommandation de l’OCDE relative au Guide sur le devoir de diligence pour des chaînes d’approvisionnement responsables en minerais provenant de zones de conflit ou à haut risque, elle contribue à faire en sorte que les entreprises respectent les droits de l’homme, soutiennent la paix et le développement et encouragent la coopération entre les exploitations à grande échelle et les communautés locales.

La Colombie a également fait la preuve de son engagement politique à améliorer la conduite des entreprises – concernant la concurrence, le gouvernement d’entreprise, l’investissement, la coopération fiscale et la lutte contre la corruption – et à établir un climat propice aux affaires en adhérant à la Déclaration de l’OCDE sur la probité, l'intégrité et la transparence dans la conduite des affaires et de la finance internationales. En signant la Déclaration de l’OCDE sur la croissance verte, elle s’engage à promouvoir l’investissement vert et la gestion durable des ressources naturelles, reconnaissant qu’écologie et croissance peuvent aller de pair.



Instruments juridiques de l'OCDE:



Pour de plus amples informations, les journalistes sont invités à envoyer un courrier électronique à l’adresse news.contact@oecd.org ou à composer le + 331 45 24 97 00.