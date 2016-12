Adhésion prochaine de la Lettonie à la Convention anticorruption de l’OCDE

« Devenir signataire de la Convention permettra à la Lettonie de jouer un rôle plus actif dans les efforts mondiaux de lutte contre la corruption active et passive », a déclaré le Secrétaire général de l’OCDE M. Angel Gurría. « Elle marque également une avancée importante dans le resserrement des liens entre la Lettonie et l’OCDE, dans le cadre du processus actuel d’adhésion à l’OCDE. » L’OCDE a invité la Lettonie à devenir membre de son Groupe de travail sur la corruption en septembre 2013 et à prendre les mesures nécessaires pour adhérer à la Convention, après avoir ouvert des négociations avec la Lettonie en mai 2013 en vue de son adhésion à l’Organisation. La Lettonie fera l’objet d’examens systématiques de la mise en œuvre de sa législation de lutte contre la corruption, le premier devant avoir lieu en juin 2014.

Angel Gurría, Secrétaire général de l’OCDE et Andrejs Pildegovics, Secrétaire d’État au ministère des Affaires étrangères de la Lettonie. Photo: Herve Cortinat/OCDE