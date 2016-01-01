Україна повинна реалізувати на практиці свою нову антикорупційну стратегію та законодавство

16/04/2015 - Поширена корупція була однією з головних причин, що привели до зміни політичного режиму в Україні в 2014 році. Нова адміністрація пообіцяла боротися проти корупції – складне завдання в існуючих умовах економічної кризи та військового конфлікту на сході країни. Нова влада зробила значний прорив в реформі антикорупційної політики, законодавства та інституцій. Проте вона поки що не спромоглася досягнути реальних результатів поза законодавчою реформою. Україна повинна реалізувати на практиці своє нове антикорупційне законодавство та притягнути до відповідальності корупціонерів без зволікання – зазначається в новому звіті ОЕСР.





Звіт хвалить Україну за нещодавньо ухвалені антикорупційну стратегію та за реформу її кримінального законодавства, що привело до досягнення відповідності міжнародним антикорупційним стандартам. У звіті також вітається рішення створити два нових антикорупційних органи – Агентство із запобігання корупції та Національне антикорупційне бюро. Звіт підкреслює визначальну роль, яку зіграло громадянське суспільство у процесі цих реформ.





16/04/2015 - Проте ці обнадійливі кроки поки що не підтримані сильними діями із правозастосування. У звіті висловлюється значне занепокоєння щодо відсутності кримінального переслідування корумпованих членів колишнього режиму, особливо тих, чиї активи були заморожені в країнах ОЕСР, та щодо корупції, яка поширюється вже в новій адміністрації. У звіті Україні рекомендується:

Прийняти план дій з виконання національної антикорупційної стратегії, що буде містити чіткі індикатори для вимірювання реалізації, та забезпечити, щоб моніторинг його виконання ґрунтувався на дослідженнях корупції та здійснювався за участі громадянського суспільства;

Забезпечити незалежність Національного антикорупційного бюро та надати йому всі необхідні ресурси для розслідування корупційних злочинів, що вчиняються на високому рівні;

Створити без зволікання Національне агентство із запобігання корупції та забезпечити його спроможність ефективно запобігати корупції в публічній адміністрації, зокрема шляхом запуску електронної системи розкриття активів публічних службовців;

Продовжити без подальшого зволікання реформу державної служби відповідно до європейських стандартів належної публічної адміністрації з тим, щоб забезпечити її професіоналізм та доброчесність;

Пришвидшити реформу судівництва та вжити заходи з метою гарантування незалежності й доброчесності суддів, зокрема шляхом зміни відповідних конституційних положень;

Прийняти законодавство щодо прозорого фінансування політичних партій та виборчих кампаній, у тому числі запровадити пряме державне фінансування партій, з метою обмеження впливу приватних інтересів на політику та посилити правила щодо доброчесності й запобігання корупції для політичних посад;

Вжити дієві заходи для зміцнення потенціалу бізнес сектора у пришвидшенні економічного відновлення країни, звільнивши його від “корупційного податку”, політичної залежності та домінування олігархів.



У звіті також підкреслюється значне вдосконалення законодавства щодо конфлікту інтересів, досягнення у визначенні стратегічних напрямів реформи системи державного фінансового контролю та аудиту, значні покращення в законодавстві про державні закупівлі та доступ до публічної інформації. Звіт закликає уряд України зосередити свої зусилля на практичній реалізації цих нових законодавчих положень.



Україна та ОЕСР підписали Меморандум про взаєморозуміння в жовтні 2014 року, визначивши сфери для посилення співпраці, у тому числі стосовно боротьби проти корупції.



Повний звіт та рекомендації Україні доступні тут.



Звіт був прийнятий в рамках Стамбульського плану дій з боротьби проти корупції – ініціативи, яка була розпочата в 2003 році Антикорупційною мережею для країн Східної Європи та Центральної Азії, що є частиною зовнішньої програми Робочої групи ОЕСР з питань хабарництва. Більше інформації можна знайти за цим посиланням: www.oecd.org/corruption/acn.



Для додаткової інформації звертайтеся до пані Ольги Савран, менеджера Мережі, Антикорупційний відділ ОЕСР, за тел. +33 1 45 24 13 81 або електронною поштою: anti-corruption.contact@oecd.org.