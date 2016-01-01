Україна повинна реалізувати на практиці свою нову антикорупційну стратегію та законодавство

16/04/2015 - Поширена корупція була однією з головних причин, що привели до зміни політичного режиму в Україні в 2014 році. Нова адміністрація пообіцяла боротися проти корупції – складне завдання в існуючих умовах економічної кризи та військового конфлікту на сході країни. Нова влада зробила значний прорив в реформі антикорупційної політики, законодавства та інституцій. Проте вона поки що не спромоглася досягнути реальних результатів поза законодавчою реформою. Україна повинна реалізувати на практиці своє нове антикорупційне законодавство та притягнути до відповідальності корупціонерів без зволікання – зазначається в новому звіті ОЕСР.
Звіт хвалить Україну за нещодавньо ухвалені антикорупційну стратегію та за реформу її кримінального законодавства, що привело до досягнення відповідності міжнародним антикорупційним стандартам. У звіті також вітається рішення створити два нових антикорупційних органи – Агентство із запобігання корупції та Національне антикорупційне бюро. Звіт підкреслює визначальну роль, яку зіграло громадянське суспільство у процесі цих реформ.
16/04/2015 - Проте ці обнадійливі кроки поки що не підтримані сильними діями із правозастосування. У звіті висловлюється значне занепокоєння щодо відсутності кримінального переслідування корумпованих членів колишнього режиму, особливо тих, чиї активи були заморожені в країнах ОЕСР, та щодо корупції, яка поширюється вже в новій адміністрації. У звіті Україні рекомендується:
У звіті також підкреслюється значне вдосконалення законодавства щодо конфлікту інтересів, досягнення у визначенні стратегічних напрямів реформи системи державного фінансового контролю та аудиту, значні покращення в законодавстві про державні закупівлі та доступ до публічної інформації. Звіт закликає уряд України зосередити свої зусилля на практичній реалізації цих нових законодавчих положень.
Україна та ОЕСР підписали Меморандум про взаєморозуміння в жовтні 2014 року, визначивши сфери для посилення співпраці, у тому числі стосовно боротьби проти корупції.
Повний звіт та рекомендації Україні доступні тут.
Звіт був прийнятий в рамках Стамбульського плану дій з боротьби проти корупції – ініціативи, яка була розпочата в 2003 році Антикорупційною мережею для країн Східної Європи та Центральної Азії, що є частиною зовнішньої програми Робочої групи ОЕСР з питань хабарництва. Більше інформації можна знайти за цим посиланням: www.oecd.org/corruption/acn.
Для додаткової інформації звертайтеся до пані Ольги Савран, менеджера Мережі, Антикорупційний відділ ОЕСР, за тел. +33 1 45 24 13 81 або електронною поштою: anti-corruption.contact@oecd.org.
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