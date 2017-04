26/04/2017 - Dans les zones de conflit ou à haut risque, l’exploitation des ressources minérales naturelles est importante et peut alimenter, directement ou indirectement, les conflits armés, les violations flagrantes des droits humains, et entraver le développement économique et social.

Le 11ème Forum sur les chaînes d’approvisionnement en minerais responsables organisé par l’OCDE, la Conférence Internationale sur la Région des Grands Lacs (CIRGL) et le Groupe d’experts des Nations Unies sur la RDC, du 2 au 4 mai 2017, revêt une importance capitale pour tous les pays, entreprises et organisations de la société civile visant à empêcher les exploitations minières de contribuer à des conflits, à la violation de droits humains, à la corruption, au blanchiment d’argent et à l’évasion fiscale.

Les sessions du 11h00 à 12h45 seront ouvertes aux journalistes, y compris le discours d’ouverture de Mme Cecilia Malmström, Commissaire européenne au commerce.

Ensuite les autres sessions seront ouvertes aussi mais sous la règle de Chatham House : les participants sont libres d'utiliser les informations collectées à cette occasion, mais ils ne doivent révéler ni l'identité, ni l'affiliation des personnes à l'origine de ces informations, de même qu'ils ne doivent pas révéler l'identité des autres participants. La règle s’applique également aux réseaux sociaux.

L’ordre du jour complet du Forum est disponible. Le Forum se tiendra au Centre de conférences de l’OCDE, 2 rue André-Pascal, Paris 16. Les débats se dérouleront en anglais, avec interprétation en français.

Les journalistes souhaitant s’inscrire sont priés de contacter Spencer Wilson de la Division des médias de l’OCDE.

Pour de plus amples informations sur le Forum sur les chaînes d’approvisionnement en minerais responsables, consultez le site internet de la conférence.