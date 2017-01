19 fevrier 2016

Le haut débit mobile a atteint un taux de pénétration de 85.4% dans les pays de l’OCDE, ce qui équivaut à plus de 4 abonnements pour 5 habitants, selon les données de juin 2015 publiées aujourd’hui. Le taux de pénétration était de 76% en juin 2014.

Les 124 millions de nouveaux abonnements dans les 34 pays de l’OCDE, correspondant à une croissance annuelle de 13%, soutenue par la forte utilisation de smartphones et tablettes, a permis d’atteindre un total 1.083 milliard d’abonnements au haut débit mobile pour une population totale de 1.268 milliard d’individus.

Dix pays (Finlande, Japon, Suède, Nouvelle Zélande, Australie, Danemark, États-Unis, Corée, Estonie et Suisse, en ordre décroissant d’abonnements pour 100 habitants) ont passé le seuil de 100 abonnements, par rapport à sept pays l’an dernier. Ce sont l’Estonie, la Nouvelle Zélande ainsi que la Suisse qui ont passé le seuil cette année. La Nouvelle Zélande a gagné cinq places dans notre classement, grâce aux initiatives de son gouvernement pour étendre de la couverte du haut-débit mobile dans les zones rurales (Rural Broadband Initiative).

*Note : Les données de juin 2015 pour la Colombie et Israël sont des estimations. Les abonnements mobiles standards comprennent la voix et les données, les abonnements mobiles dédiés données comprennent les données seulement.

Les données d’abonnements « machine à machine » (M2M) montrent que la Suède, la Nouvelle Zélande, la Norvège, la Finlande et le Danemark sont en tête, ayant un très important nombre de cartes SIM M2M en opération, même si ces données ne sont pas encore complètement comparables entre les pays. La Suède compte 67 cartes SIM M2M pour 100 habitants, niveau très élevé en comparaison avec les autres pays qui ont fournis des données.

Les abonnements du haut-débit fixe dans les pays de l’OCDE ont atteint 365 millions en juin 2015, contre 351 millions en juin 2014, avec un taux de pénétration moyen de 28.8%. La Suisse, le Danemark, les Pays bas et la France sont en tête du classement avec des taux de 50.5%, 41.9%, 41.2% et 39.7% respectivement.

Le DSL demeure la principale technologie fixe avec 47.6% du haut débit fixe total, mais il cède lentement sa place à la fibre qui compte maintenant 17.9% des abonnements grâce à une augmentation de 13.7% des abonnements à la fibre depuis juin 2014. Le câble quant à lui, avec 31.5% des abonnements, complète ce tableau.

Les statistiques du haut débit de l’OCDE couvrent les 34 pays membres de l’OCDE et les pays en accession : la Colombie et la Lettonie. Vous pouvez télécharger les données, graphiques et cartes du haut débit pour les différents pays, sur le Portail du haut débit.

Documents connexes