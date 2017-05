Semaine de l'OCDE 2017 : Paris, 6-9 juin

La Semaine de l'OCDE comprend :



le Forum (6-7 juin)





la Réunion du Conseil de l'OCDE au niveau des Ministres (7-8 juin)





des manifestations connexes :



les Assemblées générales du Comité consultatif économique et industriel auprès de l'OCDE (BIAC) et de la Commission syndicale consultative auprès de l'OCDE (TUAC)







un Séminaire OCDE/G20 sur les échanges







une réunion informelle des ministres du Commerce





Forum de l'OCDE 2017 : 6-7 juin

‌‌DEPASSER LES CLIVAGES



Le Forum 2017 se déroulera au Centre de conférences de l'OCDE, à Paris, France, les 6-7 juin 2017.



Il se concentrera sur l'urgence de dépasser les clivages qui se font sentir à plusieurs niveaux au moment où :





la montée des nationalismes et populismes

les niveaux historiquement faibles de confiance

l'évolution rapide des progrès technologiques

et les effets persistants de la crise





ont un effet déstabilisant sur nos sociétés et économies.





Il montrera combien il importe de continuer à cibler notre action sur l'édification d'économies et de sociétés plus intégrées et plus inclusives.





Des représentants d'entreprises, de syndicats, de la société civile, de la sphère universitaire et des médias, se réuniront autour d'une cinquantaine de sessions :





Réunion du Conseil de l'OCDE au niveau des Ministres 2017 : 7-8 juin

FAIRE DE LA MONDIALISATION L'INSTRUMENT D'UNE VIE MEILLEURE POUR TOUS





‌La Réunion du Conseil au niveau des Ministres (RCM) se tiendra au siège de l'OCDE. Elle sera présidée par le Danemark, la Vice-présidence étant assurée par l'Australie et le Royaume-Uni.



La réunion ministérielle réunira des Ministres venant de pays Membres et Partenaires autour d’une réflexion sur les politiques susceptibles d’aboutir à une mondialisation plus inclusive et, par là même, de répondre aux préoccupations grandissantes des citoyens à son sujet.



La RCM offrira la possibilité de débattre d’une nouvelle logique de croissance inclusive axée sur l’accroissement du bien-être pour tous dans des économies ouvertes et portées par le numérique, et de définir une approche davantage centrée sur l’humain de l’élaboration de normes internationales.



Le thème de cette RCM fait écho à la promesse de « ne laisser personne de côté », qui fait partie des engagements du Programme de développement durable à l’horizon 2030.



Les Ministres discuteront notamment :





des perspectives économiques

des potentialités et défis de l'intégration économique

des enjeux de la mondialisation

des politiques nationales permettant aux citoyens, aux entreprises, aux régions et aux villes de prospérer dans un environnement ouvert et porté par le numérique

de l'édification d'une mondialisation inclusive

des échanges et des investissements internationaux au bénéfice de tous





