19/10/2012 - L’OCDE a créé un portail en ligne pour offrir aux consommateurs, aux entreprises et aux administrations un accès rapide et facile aux informations les plus récentes sur les produits retirés du marché en Australie, au Canada, en Europe et aux États-Unis.

Ce portail, http://globalrecalls.oecd.org, a pour objet de promouvoir et d’améliorer la sécurité des produits. L’OCDE estime que les décès et les blessures imputables à des produits défectueux coûtent chaque année plus de mille milliards USD. Les consommateurs pourront vérifier si un produit - un biberon ou une bicyclette, par exemple – qu’ils envisagent d’acheter en magasin ou via Internet a été retiré des rayons dans un autre pays. Les commerçants, qu’ils soient importateurs ou détaillants, pourront réagir rapidement et procéder au retrait des produits dès la survenue de problèmes. Ce portail permettra aussi d’améliorer la coordination entre autorités de réglementation et autorités gouvernementales, pour faire en sorte que les produits dangereux puissent être retirés de la vente et de renforcer l’application de la loi.

Dans son allocution prononcée pour ce lancement, dans le cadre de la Semaine internationale de la sécurité des produits, à Bruxelles, M. Rintaro Tamaki, Secrétaire général adjoint de l’OCDE, a déclaré : « Depuis une dizaine d’années, le nombre des rappels de produits a fortement augmenté. Les échanges internationaux, caractérisés par des chaînes d’approvisionnement de plus en plus complexes et mondialisées, rendent plus cruciale que jamais la coopération entre gouvernements, pour que la coordination et la réaction soient rapides lorsque des problèmes sont signalés. Ce portail jouera un rôle très important, en facilitant la coopération et le partage d’informations ».



« Sur le marché et dans le monde interconnecté qui est le nôtre, le partage de l’information revêt une importance capitale », a déclaré Mme. Inez Tenenbaum, Présidente de la Commission américaine de sécurité des produits de consommation. « Offrir aux consommateurs de différentes juridictions le moyen d’accéder à toutes les informations sur les rappels de produits dans d’autres pays, c’est leur donner les moyens d’agir et faire avancer la cause de la sécurité.



Les administrations de nombreux pays publient régulièrement sur leurs sites web les avis de rappels de produits dus à des problèmes de sécurité, mais le portail de l’OCDE constitue un point d’accès unique, avec des informations disponibles dans plus de cent langues. Les autres pays sont encouragés à se joindre à cette initiative.



Ce portail est accessible à l’adresse : http://globalrecalls.oecd.org.



