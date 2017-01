18/07/2012 - La Suisse prend pour la première fois la tête du classement de l’OCDE pour le haut débit fixe, avec 39,9 abonnés pour 100 habitants, suivie de près par les Pays-Bas (39,1) et le Danemark (37,9). La moyenne pour l’OCDE est de 25.6, selon de nouvelles statistiques de l’OCDE.





Les abonnements au haut débit fixe ont atteint 314 millions dans la zone de l’OCDE fin 2011, malgré une progression plus lente à 1,8% au second semestre. Sur 12 mois, les abonnements ont augmenté de 4,1%. La Grèce, la Pologne et le Chili ont enregistré les augmentations les plus élevées de 6 %, pour atteindre 21,8%, 15,0% et 11,7% respectivement.





Abonnements au haut débit fixe (par câble) par 100 habitants, par technologie, décembre 2011



La part globale des abonnements DSL continue de baisser (55.8 %), au profit du câble (30 %) et surtout des abonnements FTTH (fibre optique jusqu’au domicile) qui représentent désormais 13.7 % du total des abonnements au haut débit fixe.





La progression des abonnements au haut débit sans fil s’est maintenue au rythme confortable de plus de 13 % au cours des six derniers mois et la Corée (100,6) et la Suède (98,0) continuent d’occuper le haut du classement. A l’échelle mondiale, le nombre total des abonnements au haut débit sans fil s’élève à 667 millions, contre 590 millions en juin 2011.





Les chiffres et graphiques des statistiques du haut débit de décembre 2011 sont consultables à l’adresse : http://www.oecd.org/sti/ict/broadband.



Pour tout commentaire ou complément d’information, les journalistes sont invités à contacter Agustin Diaz-Pines (agustin.diaz-pines<a>oecd.org ou tél. + 33 1 45 24 19 62) ou Frédéric Bourassa (frederic.bourassa<a>oecd.org ou tél. + 33 1 45 24 81 42) de la Division de la politique de l’information, des communications et des consommateurs de l’OCDE.

