29/05/2013 - De nouveaux indicateurs des échanges en termes de valeur ajoutée révèlent que les services – logistique, conception, transport, etc. – sont beaucoup plus importants pour le commerce mondial qu’il n’y paraît dans les calculs classiques des exportations et des importations.

Les données de l’OCDE révèlent que les services représentaient 24 % des échanges bruts totaux en 2009 dans les 57 économies étudiées. Cependant, en se basant sur la valeur qui est ajoutée chaque fois qu’un service est exporté ou importé tout au long d’une chaîne de production mondiale, la part des services dans les échanges globaux dépasse largement 43 %.

Ces conclusions sont le fruit de travaux novateurs réalisés conjointement par l’OCDE et l’OMC dans l’optique d’offrir une meilleure lecture des flux de biens et de services dans le cadre de chaînes de valeur aujourd’hui mondialisées.

La dernière édition de la base de données de l’OCDE et de l’OMC sur les échanges en valeur ajoutée (EVA) couvre un plus grand nombre de pays et fournit des statistiques sur une période plus longue que les résultats initiaux publiés en janvier 2013. Aussi, elle confirme l’importance décisive des importations pour la réussite d’une économie à l’export et souligne, en parallèle, l’accélération de la mondialisation au cours des deux dernières décennies.

Il ressort des estimations que le contenu étranger des exportations a augmenté substantiellement dans de nombreuses économies. En effet, celles-ci cherchent à obtenir des avantages concurrentiels via un accès à des importations à la fois bon marché et de qualité, et en se spécialisant dans des segments spécifiques de la chaîne de valeur. A titre d’exemple, le contenu étranger des exportations de la République tchèque, de la Hongrie et de la Slovaquie s’est nettement accru à partir du milieu des années 1990 pour s’établir à environ 40 % en 2009, et ce en raison notamment de leur spécialisation dans certains segments des chaînes de production électronique et automobile d’entreprises allemandes. Des évolutions similaires ont aussi caractérisé le secteur manufacturier asiatique. A cet effet, le contenu étranger des exportations a triplé en Chine et doublé en Corée et au Japon.

Les services représentent plus de la moitié des exportations totales des États-Unis, de la Grande-Bretagne, de la France, de l’Allemagne et de l’Italie et près d’un tiers des exportations chinoises. Même dans la production manufacturière, la contribution des services a augmenté de 5 à 10 % entre 1995 et 2009 dans de nombreux pays pour atteindre un tiers en moyenne dans les économies étudiées.

Ainsi, selon la nouvelle analyse, force est de constater que près de la moitié du total de la valeur ajoutée par les industries françaises dans la production de matériel de transport provenait du secteur des services en 2009, contre un tiers en 1995.

Selon l’OCDE, réduire les nombreux obstacles à l’importation et à l’exportation des services aidera à développer le commerce international, à doper la croissance économique et à créer des emplois.

Les nouveaux indicateurs des échanges en valeur ajoutée sont établis à partir des tableaux d’entrées-sorties à l’échelle mondiale élaborés par l’OCDE, qui décrivent l’interaction entre industries et consommateurs. La base de données est accessible sur le site web de l’OCDE et via le portail statistique de l’OMC.

Pour de plus amples informations sur la méthodologie utilisée pour constituer la base de données EVA, les indicateurs et les projections, ainsi que les notes par pays, voir : http://oe.cd/tiva-fr.

Pour toute question concernant la base de données, les journalistes sont invités à s’adresser à : TIVA.contact@oecd.org ou à la Division des relations avec les médias de l’OCDE (tél. : +33 1 45 24 97 00, news.contact@oecd.org).





Pour consulter les travaux de l'OCDE sur les échanges de services, visiter: http://www.oecd.org/fr/echanges/echanges-services/





