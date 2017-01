Le scandale alimentaire de la viande de cheval dans les plats préparés, qui a récemment agité tout le continent européen, a mis en évidence la complexité et le manque de transparence de notre chaîne alimentaire mais aussi, et surtout, les limites du droit européen de l’alimentation.



En effet, loin de se limiter à une fraude ponctuelle, ce sont bel et bien les failles du système de traçabilité européen, dont la principale victime est le consommateur, qui sont apparues au grand jour. Impérative pour les produits bruts comme les fruits et légumes et la viande, la mention du pays d’origine n’est ainsi pas obligatoire pour les produits transformés, alors même que ceux-ci constituent l’essentiel du panier alimentaire des Européens. Résultat : si les poulets entiers en rayon sont bien français, ceux qui entrent dans la composition des nuggets et escalopes panées peuvent venir du Brésil, et les foies gras de canard de Hongrie.



Si cette carence permet aux fabricants de multiplier les mentions et illustrations fallacieuses pour affubler leurs produits d’un caractère régional, l’opacité quant au pays d’origine des viandes employées dans les produits transformés permet en outre aux professionnels de changer très régulièrement de fournisseurs, en fonction des prix pratiqués. Ce brouillard encourage ainsi les traders à chercher le prix le plus bas, quel que soit l’origine du produit et donc sans considération pour la sécurité alimentaire. Tous ces éléments, combinés à une baisse des contrôles officiels, sont ainsi à l’origine de l’affaire de la viande de cheval dans les plats préparés.



Le Conseil exceptionnel des ministres de l’Agriculture, intervenu à la demande de la France mi-février, devait permettre d’avancer de manière significative sur l’étiquetage des produits transformés. Pourtant, les ministres, qui paraissaient déterminés à leur arrivée, n’avaient plus qu’un mot à la bouche en sortant de la réunion, celui de « fraude ». Et pour l’étiquetage, ils continuaient de s’en remettre à un rapport de la Commission européenne devant être rendu fin 2013. Faudra-t-il un nouveau scandale, sanitaire cette fois, pour que les choses avancent enfin ? Comment admettre le retard pris sur l’adoption d’une mesure attendue de longue date par les consommateurs ?



En effet, selon un sondage publié par le Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC) en janvier 2013, avant même que n'éclate le scandale, 60 % des consommateurs européens réclament la mention de l'origine de l'ingrédient essentiel pour tous les produits transformés. En effet, au-delà des seuls produits carnés, le problème vaut pour tous les produits transformés : quid de l'origine des produits laitiers pour les produits transformés à base de lait ou de céréales ? Quand on connaît les risques de la mélamine, substance chimique hautement toxique retrouvé dans certains laits frelatés en provenance d'Asie, ou des mycotoxines dans certains lots de céréales, nul doute qu'il s'agit bel et bien de rendre obligatoire la mention du pays d'origine de tous les ingrédients essentiels des produits transformés. L'objectif est non seulement de restaurer la confiance des consommateurs, mais aussi de simplifier les contrôles officiels dont le nombre ne cesse de décroître, et par là même garantir la sécurité sanitaire des européens.

Par Alain Bazot, Président, UFC-Que Choisir



©L'Annuel de l'OCDE 2013



