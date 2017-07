Réunion à haut niveau sur les politiques du tourisme pour une croissance durable et inclusive

2-3 octobre 2017 OCDE, Paris La réunion à haut niveau rassemblera des ministres, des responsables politiques de haut niveau et des dirigeants d'entreprise pour examiner les moyens de mettre en place une croissance du tourisme plus durable et inclusive. Cette réunion, organisée à l'occasion de la 100ème session du Comité du tourisme, soutiendra le futur ordre du jour politique des pays membres et partenaires de l’OCDE. Elle mettra en exergue les avancées majeures faites dans la mise en œuvre de politiques et de programmes efficaces dans le tourisme, et facilitera un débat ouvert entre les pays sur les objectifs stratégiques à long terme pour le développement du tourisme et comment une approche gouvernementale intégrée sur le tourisme résolument tournée vers l’avenir peut permettre d’atteindre ces objectifs:



Programme La réunion sera organisée en 3 sessions distinctes : Favoriser une approche gouvernementale intégrée sur le tourisme : explorer la nécessité d’avoir des institutions et mécanismes de gouvernance efficaces pour favoriser une approche gouvernementale intégrée sur le tourisme, tournée vers l'avenir qui permettent de réaliser les objectifs stratégiques à long terme. Analyser les mégatendances pour mieux façonner l’avenir du tourisme : examiner comment les mégatendances bouleverseront l’environnement du tourisme dans les années à venir. Mobiliser l’investissement pour une croissance du tourisme durable et inclusive: discuter de l'importance de la qualité des infrastructures et des investissements pour le développement des destinations touristiques et des PME. Contexte

Le tourisme joue un rôle fondamental pour promouvoir une croissance économique durable et inclusive et c’est un domaine d’action qui fait intervenir de multiples portefeuilles, différents niveaux de gouvernements, ainsi que le secteur privé. Afin de permettre une croissance du tourisme durable et inclusive, l’ensemble des ministères concernés à tous les niveaux d’administration, doivent collaborer et coordonner leurs actions. Pour plus d'information, consulter : www.oecd.org/fr/cfe/tourism