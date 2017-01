L’innovation verte dans le tourisme peut être très bénéfique du point de vue économique, social et environnemental

20/06/2012 - Des experts du tourisme appartenant à des organisations internationales, des institutions des Nations Unies et des entités publiques et privées du secteur touristique ont montré comment l’innovation verte dans le tourisme peut contribuer au développement durable en faisant baisser les coûts, augmenter les revenus, en créant des emplois et en améliorant l’efficacité d’utilisation des ressources (Rio de Janeiro, Brésil, le 19 juin).

L’événement sur le thème « L’innovation verte dans le tourisme » à Rio+20, organisé conjointement par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) et l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) avec le soutien du Ministère brésilien du tourisme et du Membre affilié de l’OMT CNC-SESC-SENAC, a rassemblé 300 experts du tourisme en provenance du monde entier.

« La définition de la compétitivité dans le tourisme est intimement liée à trois objectifs : le développement, l’intégration et la conservation » a déclaré le Ministre du tourisme du Brésil, Gastão Dias Vieira, lors de l’ouverture de l’événement « L’innovation verte dans le tourisme ». « Il ne peut y avoir de croissance économique du tourisme sans durabilité, sans conservation des ressources naturelles et sans incitation à un comportement civique. »

L’événement a permis de mettre en évidence qu’un changement des pratiques touristiques peut entraîner des bienfaits importants, en encourageant une évolution vers une plus grande durabilité à l’intérieur de la chaîne d’approvisionnement touristique et dans d’autres secteurs. Les exposés ont démontré que mettre davantage l’accent sur la durabilité, en particulier l’innovation verte, peut faire augmenter les emplois et diminuer les impacts sur l’environnement, en réduisant les coûts et en renforçant l’avantage comparatif des entreprises et des destinations tout en offrant au visiteur une expérience encore meilleure.

Malgré les grands progrès ayant été accomplis, l’innovation continue de se heurter à un certain nombre d’obstacles. On citera notamment le manque de préparation des touristes, dont beaucoup ne sont pas prêts à payer plus pour vivre une expérience touristique durable ; des informations commerciales insuffisantes par rapport aux coûts d’investissement tels qu’ils sont perçus ; un accès limité aux financements pour les micro-entreprises et celles de taille moyenne ; ou encore le manque d’intégration des politiques au niveau des différents secteurs clés tels que le tourisme, les transports, l’énergie et l’environnement.

Alain Dupeyras, Chef de l’unité Tourisme au Centre de l’OCDE pour l’entreprenariat, les PME et le développement local, a déclaré : « Si l’on veut suivre une approche plus stratégique pour favoriser l’innovation verte dans le tourisme, il faudra une coordination horizontale et verticale plus poussée des politiques afin, par exemple, d’améliorer l’accès aux financements permettant d’appuyer les efforts en matière d’innovation verte des petites et moyennes entreprises. »

« On a tendance à croire qu’adopter une démarche verte induit des coûts accrus pour les entreprises. Or, l’essence de l’innovation consiste à identifier les occasions à saisir et les solutions les plus économiques, en dissociant la croissance touristique de l’emploi des ressources et des impacts sur l’environnement et en utilisant plus efficacement les ressources. L’innovation verte dans le tourisme peut améliorer les modèles d’exploitation existants et être bénéfique pour les entreprises, les consommateurs, les autorités publiques et les communautés locales, en créant des emplois et en assurant de meilleures conditions de vie, ainsi que pour les écosystèmes qui les abritent » a indiqué Arab Hoballah, Chef du service Consommation et production durables au sein du PNUE.

« Les innovations que l’on nous a montrées aujourd’hui sont des exemples concrets de la façon dont le tourisme peut, à l’aide d’investissements appropriés, devenir encore plus lucratif, employer encore plus de main-d’œuvre et respecter l’environnement » a déclaré Márcio Favilla, Directeur exécutif de l’OMT, Compétitivité, relations extérieures et partenariats. « Alors que les touristes internationaux devraient être un milliard à voyager en 2012, il est plus que jamais important de soutenir l’innovation verte en tant que catalyseur d’une croissance durable du tourisme. »

