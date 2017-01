11/07/2013 - Selon les nouvelles données de l'OCDE publiées dans la dernière édition du Panorama de l’entrepreneuriat, les taux de création d’entreprises restent inférieurs aux niveaux observés avant la crise, plus particulièrement dans la zone euro, ce qui laisse à penser que les entrepreneurs pourraient continuer à pâtir de conditions de crédit restrictives.

L’Australie et le Royaume-Uni montrent des signes timides d’augmentation du nombre de créations d’entreprises. Néanmoins, ce redressement est tiré par une progression du nombre d’entreprises individuelles, ce qui pourrait s’expliquer par la décision de certains chômeurs de créer leur propre activité.

Si le taux de création d’entreprises est particulièrement bas en Espagne, il a été dynamisé en France par l’adoption de mesures visant à simplifier les formalités administratives et à renforcer les incitations fiscales à destination des travailleurs indépendants.

L’étude indique que le nombre de fermetures d’entreprises n’a pas sensiblement diminué après les hausses rapides enregistrées sous l’effet de la crise. Le nombre relativement élevé de faillites en Australie et au Royaume-Uni concorde avec le rythme globalement plus soutenu des créations et des fermetures d’entreprises.

En dépit de ce contexte, les comportements à l’égard des défaillances d’entreprises sont devenus plus positifs, la crise ayant contribué à sensibiliser l’opinion sur le rôle déterminant joué par les entrepreneurs dans la reprise. Cela a permis de supprimer une grande partie des stigmates auparavant associés à la faillite. De plus en plus, l’opinion publique prend conscience de l’importance d’accorder une « deuxième chance » aux entrepreneurs, indiquent les auteurs de l’étude.

Les données mettent également en évidence les éléments suivants :

Les jeunes sont plus optimistes quant à la possibilité de créer une entreprise dans un avenir proche, même si le taux d’entrepreneuriat actuel chez les moins de 25 ans est globalement bas, à 4.0 % environ dans les pays de l'OCDE.

Les femmes qui travaillent pour leur propre compte gagnent en moyenne 35 % de moins que les hommes, alors que l’écart salarial hommes-femmes s’établit à 15 % chez les salariés.

Le Panorama de l’entrepreneuriat couvre les pays suivants : Australie, Autriche, Belgique, Brésil, Bulgarie, Canada, Corée, Danemark, Espagne, Estonie, États-Unis, Fédération de Russie, Finlande, France, Hongrie, Israël, Italie, Japon, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Mexique, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Portugal, République slovaque, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie.

