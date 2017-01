Le Secrétaire général de l’Organisation, M. Angel Gurría et Mme Anabel González, Ministre du Commerce du Costa Rica, lors de la cérémonie de signature, à Paris.

Saluant l’adhésion du Costa Rica à la Déclaration de l’OCDE sur l’investissement international et les entreprises multinationales, le Secrétaire général de l’Organisation, M. Angel Gurría, a déclaré lors de la cérémonie de signature qui s’est tenue à Paris que « L’aptitude du Costa Rica à attirer les investissements étrangers a transformé son économie, la rendant plus diversifiée et davantage fondée sur la connaissance. La signature de la Déclaration de l’OCDE est une autre étape importante qui renforcera l’intégration internationale du pays et favorisera sa croissance et son développement. » (Lire le discours en entier - en anglais).