Le Programme UE-OCDE sur la Promotion de l’investissement en Méditerranée

Le Programme UE-OCDE sur la Promotion de l’investissement en Méditerranée vise à soutenir les efforts pour renforcer qualitativement et quantitativement les investissements à destination et à l’intérieur de la région méditerranéenne. Travaillant en partenariat avec les gouvernements et institutions, le Programme va engager des actions régionales et nationales destinées à créer des politiques et des stratégies d’investissement plus solides et plus cohérentes. Cela inclut

les actions suivantes : moderniser les politiques d’investissement

renforcer les capacités institutionnelles et la coordination

encourager le networking entre les agences de promotion de l’investissement euro-méditerranéennes

renforcer le dialogue public-privé en vue d’une élaboration plus inclusive des politiques publiques

développer les capacités de promotion de l’investissement de la région

sensibiliser à l’attractivité de la région

promouvoir des stratégies d’investissement inclusives

engager le secteur des entreprises dans une conduite responsable Les actions du Programme s’appuyeront sur des outils et standards internationaux bien-établis tel que le Cadre d’action pour l’investissement de l’OCDE et les Lignes directrices de l’OCDE pour les entreprises multinationales. Le Programme est piloté par un Comité consultatif, co-présidé par la Commission européenne et l’OCDE, avec la participation de représentants des pays bénéficiaires et du Secrétariat de l’Union pour la Méditerranée. Le Secretaire général de l'OCDE lancera le Programme lors de la Conférence ministérielle MENA-OCDE le 3 octobre 2016 en Tunisie.

