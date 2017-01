Les partenariats public-privé en Tunisie

Les partenariats public-privé (PPP) peuvent jouer un rôle important pour la croissance inclusive et durable en Tunisie. À cette fin, l'OCDE et le gouvernement de la Tunisie collaborent afin d'opérationnaliser la loi des PPP qui devrait être bientôt rentrer en vigueur pour promouvoir la transparence, l'efficience et l'efficacité des dépenses publiques, et d'aider le gouvernement à atteindre ses objectifs en matière de politique publique. Les résultats préliminaires de ce projet sont présentés dans trois rapports qui analysent: les PPP en en Tunisie; le cadre juridique et institutionnel pour les PPP en Tunisie; et cadre budgétaire pour les PPP en Tunisie.

Ces rapports fournissent des recommandations pour renforcer les bonnes pratiques, les structures et les cadres de compétences en matière de PPP en Tunisie. Ils seront complétés par des ateliers de formation qui visent à échanger avec des experts locaux et internationaux et à renforcer les capacités de l’administration tunisienne grâce à l’expérience et aux meilleures pratiques internationales.

Ce travail est effectué dans le cadre du projet Fonds pour la transition dans la région MENA. Il a été initié en 2013 par la Banque africaine de développement (BAD) et l'OCDE avec l'appui du gouvernement tunisien. Il est financé à travers le Partenariat de Deauville et le Fonds d'assistance technique pour les pays à revenu intermédiaire.

Contact Pour plus d’information, prière de contacter:

Mr Selim Guedouar: selim.guedouar@oecd.org

