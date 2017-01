8ème Forum sur les chaînes d'approvisionnement responsables en minerais

Forum plurilatéral CIRGL-OCDE-Groupe d’experts de l'ONU

3-5 novembre 2014

Hôtel Fleuve Congo, Kinshasa, République Démocratique du Congo

Cette réunion sera l’occasion de dresser un état des lieux de la mise en œuvre du Guide OCDE sur le devoir de diligence pour des chaînes d’approvisionnement responsables en minerais provenant de zones de conflit ou à haut risque, ainsi que du Mécanisme régional de certification de la CIRGL et d’autres initiatives visant à faciliter les chaînes d’approvisionnement responsables. Des sujets relatifs à l’étain, au tantale et au tungstène (les 3Ts) ainsi qu’aux chaînes d’approvisionnement en or seront abordés tout au long du Forum. Des représentants de la CIRGL, de l’OCDE et du Groupe d’experts des Nations Unies, ainsi que des pays partenaires, des organisations internationales, industrielles et sectorielles, des coopératives minières, des négociants et des exportateurs de minerais, des affineurs et des entreprises de traitement ou de transformation, des sociétés en aval, y compris des principaux utilisateurs finaux, ainsi que de la société civile, prendront part à la rencontre. Ce Forum est accueilli par le Gouvernement de la République Démocratique du Congo et organisé conjointement par l’OCDE, la CIRGL et le Groupe d’Experts des Nations Unies sur la République du Congo.

