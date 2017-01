9ème Forum sur les chaînes d'approvisionnement responsables en minerais

Forum plurilatéral CIRGL-OCDE-Groupe d’experts de l'ONU 4-6 mai 2015

Centre de conférences de l’OCDE, Paris, France



Cette réunion a été l’occasion de dresser un état des lieux de la mise en œuvre du Guide OCDE sur le devoir de diligence, ainsi que du Mécanisme régional de certification de la CIRGL et d’autres initiatives visant à faciliter les chaînes d’approvisionnement responsables. Des sujets relatifs à l’étain, au tantale et au tungstène (les 3Ts) ainsi qu’aux chaînes d’approvisionnement en or ont été abordés tout au long du Forum.





Ce Forum a été organisé conjointement par l’OCDE, la CIRGL et le Groupe d’Experts des Nations Unies sur la République du Congo. #OECDminerals Tweets