19/04/2013 - L'accès aux financements demeure un enjeu majeur pour les petites et moyennes entreprises (PME) et un obstacle à la reprise économique dans la plupart des pays, selon un nouveau rapport de l'OCDE.

D'après la publication Le financement des PME et des entrepreneurs 2013 – Tableau de bord de l'OCDE (extrait en anglais), les PMEs ayant sollicité des prêts en 2011 ont généralement dû faire face à des taux d'intérêt plus élevés que sur la période 2007-2010. Les conditions de crédit sont restées plus restrictives pour les PMEs que pour les grandes entreprises, les premières ayant été confrontées à une réduction de la durée des prêts, à des exigences croissantes de garanties. Et, dans un certain nombre de pays, les écarts de taux d'intérêt entre les PMEs et les grandes entreprises ont augmenté en 2011.

L'analyse d'indicateurs financiers concernant 25 pays entre 2007 et 2011 révèle que le crédit aux PME a enregistré une croissance modérée dans de nombreuses économies développées. Au sein des pays émergents, l'augmentation plus marquée des financements octroyés aux petites entreprises s'est accompagnée d'une expansion rapide du crédit au secteur économique dans son ensemble.

En outre le rapport indique que la crise de la dette souveraine européenne a très certainement accentué la dégradation des activités de financement des banques en 2012-2013, aggravant ainsi les contraintes subies par les petites entreprises dans les pays les plus durement touchés.

Les apports en capital-risque et en capital de croissance ont montré des signes de reprise en 2011, mais n'ont généralement pas retrouvé leurs niveaux d'avant la crise de 2007.

L'environnement des entreprises demeure donc difficile pour les PMEs. Les statistiques sur les faillites sont restées à un niveau élevé dans la plupart des pays, et ce en dépit de modestes mouvements de baisse.

Selon l'OCDE, les PMEs et les entrepreneurs contribuent de manière cruciale à ouvrir de nouvelles perspectives vers une croissance plus durable et inclusive, notamment grâce au rôle qu'ils jouent en matière de développement et de diffusion d’ innovations, et de création d’emplois. Néanmoins, ils ne peuvent remplir ce rôle que s'ils obtiennent les financements nécessaires pour lancer et développer leurs activités.

Le rapport de l'OCDE comble dès lors une lacune existant de longue date dans les données nécessaires au suivi des conditions de financement des PME sur la base d'indicateurs de comparaison. Publié chaque année, il vise à permettre de mieux comprendre les besoins de financement des PME, contribue à l'élaboration et à l'évaluation des politiques publiques et offre une analyse des conséquences des réformes du secteur financier sur l'accès aux financements des petites entreprises. Ce rapport contient des profils par pays détaillés présentant les conditions de financement des PME dans les 25 économies couvertes, ainsi qu'un chapitre thématique sur la contribution des mécanismes de garantie de crédit à l'amélioration de l'accès aux financements des PME.

Les pays couverts dans ce rapport sont le Canada, le Chili, la Corée, le Danemark, l'Espagne, les États-Unis, la Finlande, la France, la Hongrie, l'Irlande, l'Italie, la Norvège, la Nouvelle‑Zélande, les Pays-Bas, le Portugal, la République slovaque, la République tchèque, le Royaume-Uni, la Russie, la Serbie, la Slovénie, la Suède, la Suisse, la Thaïlande et la Turquie.

