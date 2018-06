Pôle dédié à l'édition génomique

Atelier sur les innovations dans le système alimentaire et agricole: des politiques pour favoriser des solutions productives et durables

L'atelier a eu lieu à Paris les 25 et 26 février 2016. Son objectif principal était de discuter avec les experts de la manière dont les innovations scientifiques, technologiques et agricoles peuvent améliorer la productivité et la durabilité dans le secteur alimentaire et agricole, avec un accent sur la collaboration internationale sur les techniques d'édition de gènes. L’atelier a été ouvert par une présentation intitulée «The Age of Gene editing», produite par Steffi Friedrichs qui a joué un rôle central lors des discussions d'experts.